新北工會行善團成立14年逾10萬人受益 義剪、義診、捐血不落人後

新北市勞工局長陳瑞嘉（右二）表揚熱心公益的工會行善團。（記者翁聿煌攝）

新北市政府為感謝新北工會行善團的付出，勞工局今天（26日）舉辦「新北市工會行善團頒獎典禮」，由副市長朱惕之表揚這2年來積極投入行善的78家工會，義舉助弱勢族群，統計行善團成立14年來，已協助超過10萬市民受益，期待未來更多工會加入，把行善成為一個習慣。

「新北工會行善團」號召各工會行善，自開辦以來有許多工會響應，髮藝造型工會每一季都驅車前往八里療養院幫院生義剪，髮藝工會總幹事林大偉回憶說，由於會員都有自己的理髮店或美容院，外出義剪必須暫停營業，雖然有營業損失，但大家都做得很開心，至今持續12年。

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此外，牙體工會每年都和牙醫師合作，進入社區進行牙齒保健宣導、義診，幫助長輩建立牙齒保健及假牙保養的觀念及作法，更在2024年成立志工隊，去年榮獲優良工會評鑑的行善績優獎，在熱心公益上不落人後。

新北市職業總工會與板橋捐血站合作，每3個月辦理捐血送物資活動，包括雞蛋、日用品等，鼓勵民眾「捐血一袋、救人一命」，理事長吳添淵說，發起捐血活動已經邁入第3年，他謙虛地表示，剛好工會有能力提供物資，給響應捐血的民眾一點小小的回饋，這是工會行善抱持的最初想法，行善不是做給人看的，而是要心安理得。

朱惕之表示，行善團成員聽到民眾的需求，就會放下手邊的工作，「穿上行善團的黃背心，那是一份責任，也是一份榮耀，協助弱勢家庭改善環境，把工會的愛心傳到各個角落」，感謝工會的付出，讓市民安居樂業。

新北市表揚熱心公益的工會行善團，由副市長朱惕之（右二）頒獎。（記者翁聿煌攝）

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