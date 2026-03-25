基隆女中學生專車改電動公車

基隆女中學生專車今天改用電動公車，讓女中學生從台北來基隆通勤過程舒適又快捷。（記者俞肇福攝）

基隆女中、大都會客運與基隆市政府今天（25日）攜手舉辦「城際型電動公車進校園」活動，基隆市副市長邱佩琳與多位議員到場表達祝賀，並親手為首次搭乘的學生送上早餐，展現對學子通勤需求的重視；基隆女中校長林三維說，感謝各界攜手合作，孩子來女中讀書真幸福。

邱佩琳表示，推動綠色運輸、降低交通對環境的影響，是現代城市發展的重要課題。市府持續與中央、學界及客運業者攜手合作，積極推動公共運輸轉型，而電動公車正是邁向低碳城市的重要里程碑，感謝大都會公車將電動公車納入學生專車，實踐低碳永續理念。電動公車不僅提供學生更安全、舒適的通勤選擇，也有助於鼓勵使用大眾運輸，改善校園周邊交通環境，提升整體生活品質。

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基隆女中通勤師生代表王章娟老師表示，學生專車無乘客干擾，加上電動車行駛安靜平穩，讓學生能在車上安心休息或讀書。適逢期中考期間，學生把握通勤時間複習，充分展現此項服務的實用價值。北區區域運輸發展研究中心王晉元教授指出，此次將城際電動巴士導入校園，是跨域整合的重要示範，搭配「TPASS 1200」公共運輸定期票，更能有效提升學生使用大眾運輸的意願。

大都會客運總經理李建文表示，感謝王晉元博士協助及基隆女中師生的支持，並感謝基隆市長謝國樑長期協助2088路線運能提升，以及立委林沛祥協助業者取得充電場地與完成電力建置，還要感謝交通部公路局補助引進城際型電動巴士，有效減輕民眾跨域通勤負擔。

基隆女中、大都會客運與基隆市政府今天（25日）攜手舉辦「城際型電動公車進校園」活動，基隆市副市長邱佩琳（前排右三）與多位議員到場表達祝賀。（記者俞肇福攝）

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