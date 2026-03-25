告別塞車！頭份濱江街斥資1.69億拓寬 預計12月通車

頭份市公所獲內政部國土管理署補助1.4億餘元，加上自籌2500多萬元，辦理濱江街拓寬改善，工程動土開工，預計12月完工啟用。（記者彭健禮攝）

苗栗縣頭份市濱江街北接市區中正路、南通北橫公路等要道，但東興橋以南路寬僅五公尺，會車困難，加上同時為市立殯儀館主要對外道路，逢上下班尖峰及告別式高峰，交通壅塞情形嚴重。市公所獲內政部國土管理署補助1.4億餘元，加上自籌2500多萬元，辦理拓寬改善，工程今（25）日動土開工，預計12月完工啟用。

頭份市濱江街北接市區中正路、南通北橫公路，分別可通聯國道1號頭份交流道、國道3號竹南交流道，為地方通勤要道。惟自東興橋路口以南到與苗栗縣北橫公路交會口約1.9公里長路段，路寬僅5公尺，且其間有頭份市立殯儀館，常有喪葬車隊進出，導致濱江街位於東興大橋南側路會車困難或塞車。

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近年來，市公所規劃拓寬，但涉及私有地徵收，經費龐大，經向中央爭取，獲國土署補助1億4365萬元，加上自籌2535萬元，以共計1億6900萬元辦理徵收及工程施作。

公所今天上午舉辦拓寬工程開工典禮，國土署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、縣長鍾東錦、縣副議長張淑芬及頭份市長羅雪珠、頭份市代表會主席温宜靜等人共同焚香祝禱工程順利並持鏟動土。

拓寬工程包含用地取得，原有5公尺寬道路拓寬為10公尺及排水改善，預計12月完工啟用。羅雪珠感謝中央補助及縣府、立委的協助爭取，公所會確保工程品質，期待完工後紓解濱江街交通壅塞，提升市區與外環道路通行效率，兼顧殯葬車流與通勤族需求。

苗栗縣頭份市濱江街北接市區中正路、南通北橫公路等要道，但東興橋以南路寬僅五公尺，會車困難，加上同時為市立殯儀館主要對外道路，逢上下班尖峰及告別式高峰，交通壅塞情形嚴重。（記者彭健禮攝）

頭份市濱江街拓寬工程開工典禮，由國土署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、縣長鍾東錦、縣副議長張淑芬及頭份市長羅雪珠、頭份市代表會主席温宜靜等人共同焚香祝禱工程順利並持鏟動土。（記者彭健禮攝）

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