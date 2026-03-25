為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    告別塞車！頭份濱江街斥資1.69億拓寬 預計12月通車

    2026/03/25 11:47 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市公所獲內政部國土管理署補助1.4億餘元，加上自籌2500多萬元，辦理濱江街拓寬改善，工程動土開工，預計12月完工啟用。（記者彭健禮攝）

    頭份市公所獲內政部國土管理署補助1.4億餘元，加上自籌2500多萬元，辦理濱江街拓寬改善，工程動土開工，預計12月完工啟用。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭份市濱江街北接市區中正路、南通北橫公路等要道，但東興橋以南路寬僅五公尺，會車困難，加上同時為市立殯儀館主要對外道路，逢上下班尖峰及告別式高峰，交通壅塞情形嚴重。市公所獲內政部國土管理署補助1.4億餘元，加上自籌2500多萬元，辦理拓寬改善，工程今（25）日動土開工，預計12月完工啟用。

    頭份市濱江街北接市區中正路、南通北橫公路，分別可通聯國道1號頭份交流道、國道3號竹南交流道，為地方通勤要道。惟自東興橋路口以南到與苗栗縣北橫公路交會口約1.9公里長路段，路寬僅5公尺，且其間有頭份市立殯儀館，常有喪葬車隊進出，導致濱江街位於東興大橋南側路會車困難或塞車。

    近年來，市公所規劃拓寬，但涉及私有地徵收，經費龐大，經向中央爭取，獲國土署補助1億4365萬元，加上自籌2535萬元，以共計1億6900萬元辦理徵收及工程施作。

    公所今天上午舉辦拓寬工程開工典禮，國土署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、縣長鍾東錦、縣副議長張淑芬及頭份市長羅雪珠、頭份市代表會主席温宜靜等人共同焚香祝禱工程順利並持鏟動土。

    拓寬工程包含用地取得，原有5公尺寬道路拓寬為10公尺及排水改善，預計12月完工啟用。羅雪珠感謝中央補助及縣府、立委的協助爭取，公所會確保工程品質，期待完工後紓解濱江街交通壅塞，提升市區與外環道路通行效率，兼顧殯葬車流與通勤族需求。

    苗栗縣頭份市濱江街北接市區中正路、南通北橫公路等要道，但東興橋以南路寬僅五公尺，會車困難，加上同時為市立殯儀館主要對外道路，逢上下班尖峰及告別式高峰，交通壅塞情形嚴重。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭份市濱江街北接市區中正路、南通北橫公路等要道，但東興橋以南路寬僅五公尺，會車困難，加上同時為市立殯儀館主要對外道路，逢上下班尖峰及告別式高峰，交通壅塞情形嚴重。（記者彭健禮攝）

    頭份市濱江街拓寬工程開工典禮，由國土署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、縣長鍾東錦、縣副議長張淑芬及頭份市長羅雪珠、頭份市代表會主席温宜靜等人共同焚香祝禱工程順利並持鏟動土。（記者彭健禮攝）

    頭份市濱江街拓寬工程開工典禮，由國土署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、縣長鍾東錦、縣副議長張淑芬及頭份市長羅雪珠、頭份市代表會主席温宜靜等人共同焚香祝禱工程順利並持鏟動土。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播