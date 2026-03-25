竹市頭前溪灌區節水獎勵金每公頃16萬元 3/31前申請

水情吃緊，新竹市頭前溪灌區的農友可申請節水獎勵金，每公頃16萬元，需在3/31前申請。（記者洪美秀攝）

新竹地區今年水情吃緊，頭前溪流域恐面臨供水壓力。新竹市府產發處表示，農業部已針對該流域灌區推動「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，透過灌溉節水管理模式，可提升農業用水調度效率與整體供水韌性，參與農友還可領節水獎勵金，提醒符合資格農友，把握期限在3月31日前完成申請。

市府表示，頭前溪流域是新竹重要稻作產區，若水情持續吃緊，恐影響農作產量。提醒農友配合節水措施，共同因應旱象風險，而農業部農田水利署新竹管理處轄下包含竹東、芎林、新竹及竹北等4處工作站，其中新竹工作站管理範圍約1100公頃農地。竹市符合資格農友即日起到3月31日（假日不休），每日8時至18時，可到農田水利署新竹工作站（新竹市北區光華南街111號）辦理申請。只要在計畫範圍內實際從事農業耕作，且在115年3月20日前已有作物耕作事實，並配合試辦計畫之灌溉用水管理與相關措施者，就符合申請資格。

請繼續往下閱讀...

產發處補充，參與此計畫的農友須配合新竹管理處灌溉調配措施，落實用水管理，可獲每公頃16萬元節水獎勵金，並分兩期撥付。可電洽農業部農田水利署李元喻科長：02-81953151、郭芳慈正工程司：02-81953153，或農田水利署新竹管理處陳鴻鈞組長：03-5506999分機303。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法