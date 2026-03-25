插隊停車還嗆人！桃園正義阿伯霸氣「1舉動」網大讚

白色轎車想插隊進停車場，被一位正義阿伯阻止。（圖翻攝自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

行車影像分享平台「Wowtchout」近日分享一段監視器畫面，一輛轎車想插隊進停車場，結果被一位正義阿伯阻止，轎車駕駛竟還惱羞嗆「你這是強制罪！」影片曝光引發網友熱議。

從Wowtchout分享的影像畫面可以看到，桃園中壢區領航北路一段上的一處停車場似乎爆滿，外頭車輛大排長龍，不料對向車道卻有一輛白色轎車想要插隊，此時一位阿伯跳出來，將停車場入口附近擺放的三角錐移到該輛轎車前方擋著，並向對方怒吼「大家在排隊，你在幹嘛！」白車駕駛竟還一副理直氣壯，說自己是從另外一邊車道轉過來，認為自己本來就可以不用排隊。此時其他汽車駕駛稱讚阿伯「幹得好！」

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接著白車駕駛下車把三角錐移開，想要強行插隊，阿伯直接將自己的車開到白車前方擋住，白車駕駛開始惱羞，批阿伯「你這是強制罪」，阿伯霸氣表示「你要去後面排，你聽不懂嗎？你有沒有素質啦！」

其他網友看到後一面倒挺阿伯，「眼瞎是不是啦！大家都在排隊，媽的就你最聰明！」、「插隊仔，腦袋真的有問題」、「87分，排隊很難？」、「跟猴子講話超累」、「一定不是第一次」、「白車錯就錯！人家攔你剛好而已！」、「臉皮真夠厚欸」、「真是舒壓」、「插隊仔就是插隊仔，對向排隊排這麼長還看不到，理由還這麼多？」、「做人做事不要硬凹！」

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