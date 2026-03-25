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    首頁 > 生活

    高市清明5條免費掃墓專車3/28起跑 新增路竹線6站接駁

    2026/03/25 00:09 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市免費掃墓專車整備完成，將自3月28日起跑。（記者陳文嬋攝）

    高雄市免費掃墓專車整備完成，將自3月28日起跑。（記者陳文嬋攝）

    清明節將至，高雄市推出5條免費掃墓專車，將自3月28日起跑，除既有路線串連捷運外，今年新增路竹線設6站接駁，車次約20分鐘一班，方便民眾搭車祭祖。

    高雄有153座公墓、30座納骨塔，民政局殯葬管理處推出5條免費掃墓專車，今年因路竹納骨塔腹地小、停車空間不足，考量民眾沿途停車，新增路竹線掃墓專車，從環球路92號路口至路竹區納骨塔，沿途設置6個接駁站，方便民眾就近搭車。

    既有鳳山拷潭線、旗津生命紀念館線、燕巢深水山公墓內外線均串聯捷運搭車，其中鳳山線於大東捷運站2號出口搭車、旗津線在前鎮高中捷運站1號出口搭車、燕巢線於都會公園捷運站4號出口搭車。

    殯葬處表示，掃墓專車於3月28日、29日及4月3至6日上午7時至下午4時，開放民眾免費搭乘，車型分為中型巴士與9人座車，每車次15至20分鐘一班，將視人潮機動增班因應；殯葬處也於每座納骨塔舉辦法會，並於前方廣場搭設帳棚，方便民眾擺放祭品祭拜祖先。

    此外，每年掃墓時用火不慎，是引發森林火災主要因子之一， 市府提醒民眾「四不一要」守則，除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、「要」垃圾帶走。

    未經申請田野引火燃燒，《消防法》最高罰3000元；違法露天焚燒雜草造成空氣污染，《空污法》最高可罰10萬元；涉及刑法「公共危險罪」者，最重可處7年以下有期徒刑；在森林區域或林班地引火，《森林法》最重可罰60萬元；若是故意放火，最重可處10年有期徒刑，並須負擔相關民事賠償。

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