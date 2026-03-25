知名餐廳男主廚偷吃女經理！正宮捉姦在床細節曝光 雙雙被停職

出軌示意圖。人物與新聞事件無關。（歐新社）

知名西餐廳「YMS onefifteen 初衣食午」爆出職場不倫醜聞！一名女網友近日在社群痛心發文，揭露其在初一食午擔任主廚的男友與女經理出軌，她還捉姦在床。隨著輿論延燒，餐廳業者趕緊發布聲明止血，表示已將涉事2人停職。

最近一位女網友在Threads上發文表示，自己交往3年的男友在初衣食午當主廚，在國外的她為了給男友驚喜，特別安排提前回國，沒有想到推開家門後，映入眼簾的卻是男友與餐廳女經理的不堪畫面。原PO怒控，男友不是初犯，過去就有劈腿、嫖妓的前科，甚至還欠她不少錢。

請繼續往下閱讀...

原PO也指控小三經理，稱對方不是第一次介入他人感情，她從男友的同時口中得知，這對男女在餐廳內互動曖昧，而且完全沒有想要避嫌的樣子，大家都看在眼裡。原PO痛心表示，她與2人對質時感受不到悔意，對方甚至態度強硬，讓她忍無可忍，才決定把所有事情攤在陽光下。

貼文曝光後引發網友熱議，初一食午趕緊在Threads發布聲明：「近日關於本公司同仁之私人行為及引發的職場管理討論，公司已進行處理。對於此事件造成的反響，YMS經營團隊將以最嚴謹且負責的態度，回應每一份信任。」

「一、關於主廚A某，即日起暫停職務，釐清事實。品牌經營的核心在於誠信與正直。針對A某涉及違背社會良善風氣之指控，本公司已決議令其自即日起暫停職務。我們正進一步了解事實全貌，確認其違背品牌價值與職場倫理之行為，並且依內部規範嚴肅處理，絕不寬貸。二、關於餐廳經理T某，即日起暫停職務，釐清事實。為確保整體處理流程之公正與透明，餐廳經理 Tina 亦將同步暫停職務。本公司將針對過去三個月事件進行審視，也應當秉持公正立場，給予必要之支持和依規處理與檢討。」

「感謝各界的監督與鞭策，私領域事件造成公司名譽損壞，公司應當捍衛品牌形象，正因如此，更須秉持理解全貌後再進行處理的態度。我們會以行動找回大家對YMS的信任，確保這裡依然是一個值得安心、感受正直與溫暖的地方。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法