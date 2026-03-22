彰化八卦山滿天「鷹」雄！單日衝破5000隻

今年春分是3月20日，往年春分前後就是灰面鵟鷹過境高峰，八卦山上天空可見生態奇景。（縣府提供）

賞鷹正是時候！今年春分是3月20日，往年春分前後就是灰面鵟鷹過境高峰，根據彰化野鳥學會最新觀測，昨天（21日）在賞鷹平台紀錄到的灰面鵟鷹（又稱「南路鷹」）單日就衝破5000隻，甚至出現大量老鷹盤旋匯集成「鷹球」與「鷹河」的壯觀景象，從3月調查至今，累積過境數量超過1萬多隻。

今年鷹揚八卦活動主題為「八卦松林大角頭」顧名思義象徵在八卦山脈翱翔的猛禽。除了大家熟知的主角、灰面鵟鷹，八卦山脈同時也是松雀鷹、林鵰、大冠鷲、領角鴞及鳳頭蒼鷹等在地猛禽的家，強調「守護棲地」是維持生物多樣性的重要關鍵。

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本週六日的兩天活動，吸引不少家長帶著孩子上山觀察鳥類標本、參加生態踏查，小朋友直言「比看課本有趣多了！」彰化縣長王惠美今（22）天也現身芬園鄉文德國小，與民眾一起抬頭尋找鷹蹤。

台化及台塑生醫企業共同回饋鄉里，今年特別免費贊助賞鷹專車，讓民眾可搭乘接駁專車輕鬆上山，減少交通壅塞與碳排放，專車往返台塑生醫悠活館與芬園鄉文德國小，每30至40分鐘一班；台塑生醫也在現場設置攤位，展示用回收資材打造、榮獲德國iF設計獎的「珊瑚椅」，推廣環保永續。

縣府表示，過去民間曾有「南路鷹一萬死九千」的說法，象徵早期生態意識尚未普及，但隨著多年來的深耕與保育，現在彰化已蛻變為猛禽過境最安心的驛站，近年過境數量超過三、四萬隻，希望賞鳥民眾以不打擾、不驚嚇為原則，想看「鷹姿」的民眾，建議穿著大地色系的長袖長褲，除了減少驚擾鳥類，也能防蚊蟲叮咬。

兩隻灰面鵟鷹前後飛越藍天，攝影鏡頭清楚捕捉下羽翼上的美麗斑紋。（縣府提供）

多隻灰面鵟鷹在晴空中展翅翱翔，展現英姿，讓人驚豔。（縣府提供）

大批北返的灰面鵟鷹集結八卦山天空，形成「鷹河」生態奇觀。（縣府提供）

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