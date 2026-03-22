柴林國小口琴隊勇奪全國特優 打破強校獨霸局面

嘉義縣溪口鄉柴林國小參加全國音樂比賽口琴合奏南區決賽獲得特優。（紫林國小提供）

嘉義縣溪口鄉柴林國小是個學生數只有45人的小學校，學校特色團隊口琴隊也僅14位學生，最近幾年代表嘉義縣參加全國音樂比賽南區決賽，都獲得優等成績。日前遠赴台東比賽，邊校外教學邊訓練，將士用命表現傑出贏得評審肯定，勇奪特優最高榮譽，與口琴強校台南市永華國小並列。

柴林國小校長翁若溱指出，105學年度獲得新港奉天宮廟方與董事長何達煌贊助16萬元，購買口琴設備與聘請口琴老師成立口琴隊，後續在縣府、開元殿與善心人士的持續補助及贊助下，實力愈來愈好。自106學年至114學年連續獲得嘉義縣學生音樂比賽國小口琴合奏優等第一名，106學年至113學年代表嘉義縣參加全國南區決賽都獲得優等。

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翁若溱表示，114學年度比賽地點在台東，路途較遠，學校安排學生搭乘火車到台東，並進行校外教學，第一天帶學生參觀課本上介紹過的景點，包括三仙台、水往上流與小野柳等風景區，晚上住宿在飯店廣場進行口琴合奏練習。

翁若溱說，第二天先去初鹿牧場參觀，並在園區練習口琴合奏，接著趕往會場參加比賽。可能是校外教學讓大家放鬆心情，比賽時得以全力以赴，一舉獲得特優，上演小兵立大功令人感動劇情。

根據統計，從103到113學年度全國音樂比賽口琴合奏南區決賽，扣除108與109因疫情停賽，永華國小都是唯一的特優，今年被迷你學校柴林國小打破一枝獨秀的局面，柴林的優異表現彌足珍貴。

嘉義縣溪口鄉柴林國小參加全國音樂比賽口琴合奏南區決賽前在飯店外練習。（紫林國小提供）

嘉義縣溪口鄉柴林國小口琴隊校外教學時找時間練習。（紫林國小提供）

嘉義縣溪口鄉柴林國小口琴隊校外教學。（紫林國小提供）

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