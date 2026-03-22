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    竹縣「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」 團體「Ang’ngul djakudjakuc」摘冠

    2026/03/22 07:56 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」歌唱賽，圖右2人所組的團體「Ang’ngul djakudjakuc」摘冠。（主辦單位提供）

    新竹縣「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」歌唱賽，圖右2人所組的團體「Ang’ngul djakudjakuc」摘冠。（主辦單位提供）

    迎接329青年節新竹縣府出新招，首辦「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」歌唱賽，要求參賽者把1970到2000年間經典流行樂曲拆解後重新演繹，賦予老歌新生命。他們從近百組徵件作品中篩選出20組進行PK，最後由闇鴻麟搭檔葉宗鑫的「Ang’ ngul djakudjakuc」以《濃妝搖滾》一曲奪冠，獨得獎金5萬元。

    另外，亞軍「渡安」獲獎3萬、季軍「山海之聲」獲獎1萬；另3組潛力新秀則分是：於甄、Let's Date、鄭宇廷，各可獲5000元獎金。

    這場大賽找來金曲獎製作人陳建騏、柯智豪、歌手李芷婷共同擔任評審，並找來千禧世代的創作歌手李浩瑋到場演出。為了平添賽場人氣，還安排了互動抽獎，觀眾透過打卡就可參與抽獎，有機會把AirPods Pro 3、Marshall復古藍牙音響等帶回家。

    迎接今年的青年節，縣府教育局還推出永續未來的系列活動，首波「青年出任務」就號召青年朋友，3月份參與指定活動2場以上就可兌換禮券。

    329當天還將有「永續接力 換你＋1」的社群挑戰。青年們只要選擇一項SDGs指標並完成相應行動，把成果上傳到活動官網臉書指定貼文區，就有機會抽中Marshall藍牙耳罩式耳機、Kodak復古底片相機以及星巴克飲品券等。

    新竹縣首屆「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」 歌唱賽，總共超過10萬的獎金，給圖中得獎團體逐一捧回。（主辦單位提供）

    新竹縣首屆「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」 歌唱賽，總共超過10萬的獎金，給圖中得獎團體逐一捧回。（主辦單位提供）

    「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」歌唱賽，要求參賽者拆解1970到2000年間的經典老歌且重新演繹。（主辦單位提供）

    「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」歌唱賽，要求參賽者拆解1970到2000年間的經典老歌且重新演繹。（主辦單位提供）

    「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」歌唱賽，要求參賽者用當代視角，重新演繹1970到2000年間的經典流行歌曲。（主辦單位提供）

    「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」歌唱賽，要求參賽者用當代視角，重新演繹1970到2000年間的經典流行歌曲。（主辦單位提供）

    「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」歌唱賽，要求參賽者用當代視角，重新演繹1970到2000年間的經典流行歌曲。（主辦單位提供）

    「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」歌唱賽，要求參賽者用當代視角，重新演繹1970到2000年間的經典流行歌曲。（主辦單位提供）

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