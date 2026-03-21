竹田頓物驛開幕！鐵道倉庫、站長室 轉生旅宿美食文化新地標

竹田頓物驛開幕，結合鐵道歷史、倉庫空間、旅宿與客家美食，打造全新的文化地標。（記者陳彥廷攝）

百年鐵道再生！屏東客庄文化新地標「竹田頓物驛」今天在全台保留最完整木造竹田火車站開幕，客家委員會主委古秀妃與屏東縣長周春米共同主持，周春米說，竹田頓物驛結合客家文化、鐵道歷史、餐飲與旅宿機能，將成為旅人走進竹田的重要據點。

竹田頓物驛今天開幕，周春米、古秀妃、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、立委徐富癸、鍾佳濱、台鐵公司南區營運處長劉益宏等人共同剪綵，接著進行園區巡禮，走訪頓物驛空間與背包客棧環境，晚間參與全台首創「客家沉浸式劇場祈福宴」，透過戲劇、音樂與客家料理交織的沉浸式體驗，讓民眾在用餐過程中感受客庄文化魅力。

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竹田早在上百年前就因為龍頸溪河運讓「達達港」成為米糧集散地，鐵路設站後也以貨物重要倉儲之意命名「頓物車站」。周春米說，竹田曾是重要貨運轉運中心，留下多座倉庫建築，也就是客家鄉親口中的「頓物所」，縣府修復兩座大型倉庫，活化為客家餐飲與旅宿空間，讓歷史場域轉化為文化與觀光兼具的新據點。

周春米說，這樣的改造，盼竹田頓物驛是結合鐵道歷史、倉庫空間、旅宿與客家美食，打造全新的文化地標，邀請民眾來到竹田，不僅能品嘗客家美食、入住特色旅宿，更能走訪客庄聚落，感受慢城風情。透過中央與地方協力合作，成功促成百年鐵道場域再生，目前前兩期已完成，第三期將持續完善園區整體風貌，並串聯周邊景點，打造完整的竹田文化旅遊路線。

縣府客務處說，未來持續透過竹田頓物驛串聯在地文化與觀光資源，結合龍頸溪環境改善、謝馬湖共融遊戲場及客家總圖等建設，逐步建構竹田文化旅遊網絡，讓竹田成為南台灣具代表性的客庄慢遊據點，吸引更多旅人走進屏東、認識客庄、體驗生活。

台鐵舊站長宿舍改建成獨棟Villa。（記者陳彥廷攝）

台鐵舊站長宿舍改建成為獨棟Villa，日式風格全面保留。（記者陳彥廷攝）

客家委員會主委古秀妃、屏東縣長周春米參觀台鐵舊「頓物所」改建的背包客棧。（記者陳彥廷攝）

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