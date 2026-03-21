台積電加持 台中就博會逾5000人參與、媒合率達6成

台積電等科技大廠面試攤位大排長龍。（興大提供）

台中就業博覽會今（21日）在興大登場，邀集98家廠商，提供超過7000個職缺，吸引逾5000位求職者熱情參與，初步媒合率達6成，其中台積電、台灣美光、鴻海等知名企業面試攤位大排長龍。

台中市府與中興大學今天舉辦「富市台中 就業成功」就業博覽會。26歲的興大校友陳先生，具備碩士學歷且完成兵役，透過就業服務站得知活動資訊，特地從新竹來參加活動，面試美光的資料數據工程師職缺，期盼能順利錄取。

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台中市政府勞工局長林淑媛表示，今日徵才最高薪資上看10萬元，感謝參與廠商提供青年學子就業機會；台中市人口突破286萬人，其中就業人口數達148萬人，顯示人力資源充沛，也期許青年朋友畢業後根留台中市發展；勞工局也推出婦女展薪再就業計畫，提升台中市婦女勞參率至54.9%。

興大副校長陳全木提到，台中市府跟中興大學已經連續23年合作舉辦就業博覽會，為中部地區就業力及產業發展競爭力共同努力；今日徵才活動邀集近百家企業一同參與，包括台積電、美光、鴻海、大立光、矽品及統一等大企業，期待青年朋友善用資源、在地就業。

勞工局持今年特別加碼青年就業獎勵金5000元，最高提供4萬3000元獎勵；職業訓練方面也推出前瞻產業人才培力營，結合半導體、AI數位科技產業需求，培育企業所需人才；創業方面推出一站式的青年創業服務，希望在就業、訓練跟創業方面，提供青年朋友們最全面的資源跟服務。

勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長劉秀貞也說，勞動部長期與地方政府及學界、企業與工會合作，推動許多就業政策，在青年就業部分大力推動投資青年就業方案，希望透過「定方向」、「爭好薪」協助青年朋友選擇優質工作機會。

台中市府與中興大學舉辦「富市台中 就業成功」就業博覽會。（興大提供）

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