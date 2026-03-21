週日紫外線爆表！中南部高溫飆32度 日夜溫差大

週日各地多雲到晴。（資料照）

週日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴；高溫約25至29度，中南部內陸可達30至32度，各地早晚低溫約17至20度，日夜溫差大。

中央氣象署預報，週日東北季風減弱，迎風面花東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭亦有零星降雨的機會，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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溫度方面，隨著風場逐漸轉為東南風，北台灣氣溫回升，各地高溫約25至29度，中南部內陸地區可達30至32度，至於各地早晚低溫約17至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

氣象署提醒，東北風偏強，苗栗至台南及台東、澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，下週一、二台灣附近大致維持高壓迴流帶來的東南到偏南風，預報上來看在東半部仍有零星局部降雨機會，北部有時雲量較多，中南部則是維持晴到多雲天氣。

紫外線指數方面，全台皆為「高量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為偏東風至東南風，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

溫度方面，週日各地高溫約25至29度，中南部可達30至32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日全台皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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