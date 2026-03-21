法國尪當寄養爸 用料理「收買」孩子的心

惠萍與Ben照顧小凱，開心成為一家人，也呼籲更多人能投入寄養家庭行列。（記者蔡淑媛攝）

打開家門，讓愛住進來！惠萍與法國籍丈夫Ben結婚13年沒有生孩子，1年多前申請成為寄養家庭，照顧有發展遲緩及自閉症狀的3歲男童小凱，用無比的愛與耐心，帶領孩子逐漸成長，夫妻直言「有了孩子讓家庭更圓滿，夫妻感情更好」，更考慮再照顧一個寄養童。

「有了小凱讓我們的愛更完整了！」惠萍與Ben嘗試過領養孩子，但手續繁複、估計至少要3年，讓兩人打退堂鼓，後來決定擔任寄養家庭，也能照顧孩子，沒想到第一個寄養童就是緊急安置的孩子，有嚴重發展遲緩與輕微自閉症，不會說話、不會表達，喝水要用奶瓶、吃飯要人餵、時時刻刻都要人陪。

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小凱剛來時有如驚弓之鳥，情緒容易爆炸、痛哭，惠萍曾擔任教保員，耐心引導情緒，給予擁抱與陪伴，Ben則負責陪玩，透過拿手的法國菜與點心，「收買」小凱的心，小凱不敢一個人睡，則天天擠在兩人中間，如無尾熊般抱著Ben入睡。

惠萍與Ben帶著小凱做早療、陪玩、學習，1年多來小凱已經會拿字卡表達、個性變活潑、情緒也逐漸穩定。Ben提到小凱滿是寵愛，他說，小凱雖然不會說話，但看到他與惠萍的眼神充滿安心、還會撒嬌，已經把們當爸媽；寄養童不能出國，法國的家人都說要來台灣看孩子。

因為小凱 夫妻都看到對方最美的一面

惠萍說，有了小凱，發現Ben竟是如此有耐心，兩人都看到對方最美的一面，有了照顧孩子的共同目標，變得更相愛，為了讓小凱有伴，也考慮再照顧另一個孩子；Ben更直言，「來我們家的孩子就是我的孩子！」

南台中家扶中心今天舉行招募寄養家庭說明會，有11戶家庭報名參加，包括單親媽媽、老師、社工、夫妻等家庭，有久未生子、想為孩子找弟妹的夫妻，也有家庭因為孩子長大了，希望能照顧需要愛的孩子。

南台中家扶中心說，近年寄養家庭老化、減少，寄養家庭50歲以上比例高達76％，逐漸形成祖孫照顧模式，寄養兒少中有55％是6歲以下學齡前幼童，且有63％是特殊需求兒少（包含身心障礙、發展遲緩、學習/情緒障礙、生理缺陷等），更需具備教養技巧與耐心，期待更多家庭加入與幫助。

惠萍與Ben向申請成為寄養家庭的民眾，分享照顧小凱的經驗，呼籲更多人加入。（記者蔡淑媛攝）

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