台灣燈會話題依舊夯！網友熱議「截斷症狀」 分享戰利品

燈會截斷症狀，網路分享台灣燈會戰利品成熱潮。（記者蔡宗勳翻攝）

號稱史上討論度最高的2026台灣燈會雖然已經落幕熄燈多日，但網路有關於燈會的話題依舊很夯，不少人自稱有「燈會截斷症狀」，異口同聲表示到現在腦海裡都還是燈會的場景，只好拿出燈會戰利品來戒斷想念，更有人跟著朋友搶購燈會廁所洗手台，買回來卻發現不知道要放那裡，貼文引發熱烈迴響。

有民眾在網路分享這次燈會的戰利品，包括炙手可熱的限量贈品瑪利歐「？」小提燈、小雨馬、喔熊馬抵嘉與嘉義君等，結果釣出一大堆人討論，紛紛表示自己也有燈會截斷症狀，有人說「黃色嘉義君是二刷買的，倒數第二天一早九點搶方塊小提燈，搶到就來三刷，三支手機刷到兩個，最終三刷嘉義燈會」。有人稱「我們家也是今年第一次出現這麼多燈籠，掛一整排很療癒」。

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紙風車劇團為推廣客語發送的小雨馬討論度也很高，有人秀出戰利品有小雨馬時，引起一陣「羡慕風」，因為小雨馬這次燈會屬非賣品，演出前由主持人隨機挑選觀眾，必須完整唱完一段客家歌，並經觀眾認可才能領到，因而有人笑稱「超想要小雨馬的但沒有勇氣唱歌」，也有人嘆說「不會說客語，但從網路學唱客語歌，可說是有備而去，卻沒有被挑選到，有些小失望，不過戲很好看，填補沒有小馬雨的空虛」。

也有網友貼文「笑死了，朋友買瑪利歐的周邊商品買到走火入魔，現在連燈會廁所洗手台都不放過，害我也買了一個，結果買回來不知道要放那裡」。

台灣燈會太夯了，連廁所洗手台都有人搶買。（擷取自網路）

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