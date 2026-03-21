頂大提前布局高中生來源 台大招手更多優秀高中生

頂大提前布局高中生來源，台大今開校務會議，校長陳章文表示，台大將開放更多優秀高中生先進入台大修課。（記者廖振輝攝）

少子化衝擊招生結構，頂大提前布局高中生來源。國立台灣大學今（21）日召開校務會議，台大校長陳文章說明，台大「高中生進階課程系列5年試辦計畫」，已吸引北一女、師大附中、中山女中及成功高中等5校、共148名學生修課，試辦成效穩定，115學年將擴大其他高中加入，預計可達450人次，強化高中與大學間的學習銜接。

陳文章指出，該計畫以「在既有基礎上擴充與深化」為核心，逐步擴大參與學校與課程規模，並評估導入線上教學模式，讓外縣市及偏鄉學生也有機會參與，同時也將強化教學輔導與學習支持機制，以確保課程品質。

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台大114學年度第1學期試辦成果顯示，課程通過率達85%至100%，期中平均成績維持4.0以上（滿分5分），整體學習表現亮眼，30個人修微積分，21人拿到90分以上。學生回饋也顯示，進階課程有助於提升自主學習能力與興趣，並能更清楚掌握未來升學與學習方向，試辦運作已趨穩定。

在課程設計上，台大整合校內優質師資，由多位知名教授開設微積分、普通物理、普通化學及生命科學等基礎學科，並由專任教師負責教學與輔導，確保課程品質與學習深度。上課時間安排於每週二、三、四晚間，兼顧高中課業與進階學習需求。

在制度設計方面，學生修課通過後可取得學分證明，未來若錄取台大，可依各學系規定申請抵免，提前銜接大學課程。校方表示，該計畫不僅讓學生提早接觸大學學術內容，也有助於探索興趣與專長，降低入學後適應落差。

收費方面，每門課程學分費為3450元，並提供低收入及中低收入學生免收學分費的措施，以兼顧教育公平。上課地點設於普通教學館與學系教室，提供完整學習環境。陳文章強調，透過高中進階課程的推動，不僅能培養學生自主學習與跨域能力，也有助於大學提前接觸潛力人才，在少子化與高教競爭加劇的背景下，建立高中與大學的連結機制，將成為未來人才培育的重要策略。

另針對全國仍有上千名教師缺額未補齊，尤其自然科學與數學領域最嚴重，陳文章表示，大學可以主動支援中小學教學需求，包括擴大高中進階課程，以及鼓勵博士班、碩士班學生、甚至大學部學生擔任教學助理或支援課程，透過線上教學與跨校合作補足人力缺口，提升教學品質。陳文章強調，「教育與人才才是台灣真正的護國神山」，唯有穩固人才培育基礎，才能支撐產業與國家長遠發展。

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