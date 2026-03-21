美媒爆普廷悄悄提議「伊朗換烏克蘭」！美國特使當場打臉

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

美媒引述知情官員透露，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）近期向美國提議包括停止與伊朗分享「美軍資產精確座標」在內的援助作為籌碼，換取美國切斷對烏克蘭的情報支持。然而，這項「利益交換」提議，已遭美方特使當場嚴辭拒絕。

根據《Politico》報導，俄羅斯談判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）在邁阿密會晤白宮中東特使魏科夫（Steve Witkoff）及總統女婿庫許納（Jared Kushner）時，開出了一項驚人的條件，若華府同意停止向烏克蘭提供有關俄羅斯目標的精確導航與情報數據，莫斯科將立即停止向伊朗分享情報，包括最重要的「美軍資產精確座標」。

請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》日前披露，美、以、伊三方衝突升溫以來，俄羅斯被指控提供衛星影像與無人機技術，協助德黑蘭精準打擊該地區的美軍設施。

知情人士指出，美方代表在聽取提議後，並未陷入長考，而是直接回絕了這項方案。德米崔耶夫隨後在社交平台 X 上斥責相關報導為「假新聞」，但這場秘密交鋒的消息傳出後，已在國際外交圈引發強烈地震。

川普總統近日雖曾公開抱怨北約盟友拒絕共同派兵荷姆茲海峽是「膽小鬼」，並暗示普廷幫助伊朗是因為美國幫助烏克蘭，但美方官員強調，華府目前仍視「情報共享」為支持烏克蘭的最後支柱。

儘管美方展現強硬態度，但這項「交換提議」的曝光，仍讓歐洲各國領袖感到極度不安。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等領袖擔心，莫斯科正試圖繞過歐洲，直接與華府達成「大國交易」，最終犧牲烏克蘭與歐洲的長遠安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法