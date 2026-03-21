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    首頁 > 生活

    958名選手衝安平 台南鐵人3項享受台江濱海風光

    2026/03/21 12:08 記者洪瑞琴／台南報導
    2026台南鐵人3項今日在安平觀夕平台集合開跑。（南市體育局提供）

    2026台南鐵人3項今日在安平觀夕平台集合開跑。（南市體育局提供）

    2026台南全國鐵人3項錦標賽今（21）日在安平觀夕平台熱鬧登場，958名選手從海、陸一路拚戰，熱血展現充沛意志力。

    這場由南市府和中華民國鐵人3項協會合辦的賽事，有標準賽、半程賽、接力賽、騎跑2項，以及小鐵人組，讓不同年齡、不同程度的運動愛好者都能參與。其中，小鐵人組就吸引了288名國中、小學生，現場加油聲不斷，證明體育已經從小扎根。

    鐵人3項結合游泳、自行車和路跑，是對體能與意志力的極限挑戰。本屆比賽以觀夕平台為主會場，游泳在海面展開，選手在水中奮力劃動，接著騎上單車沿四草大道、安平及安南主要道路前進，最後跑向終點，沿途還能欣賞台江國家公園的濱海風光，一邊運動一邊享受城市美景。

    南市體育局副局長林義順表示，市府相關局處也全力配合，確保賽事安全順暢，並結合在地旅宿和觀光資源，提供住宿優惠、旅遊資訊，讓選手和家人不只比賽，也能順道玩遍台南文化與美食。沿途的志工和民眾熱情加油，讓整個賽道充滿活力與歡笑。

    從海到路、從大人到小孩，台南鐵人精神就在今天被點燃，熱血感滿滿。體育局表示，鐵人3項近年成為國內熱門運動之一，市府將持續舉辦大型賽事、整合資源，不僅推廣全民運動，也希望吸引更多國內外選手來台南比賽，帶動運動觀光與城市發展。

    海陸跑全都包，台南鐵人3項比體力，亦是拚意志力。（南市體育局提供）

    海陸跑全都包，台南鐵人3項比體力，亦是拚意志力。（南市體育局提供）

    台南鐵人3項吸引國內外運動愛好者參加。（南市體育局提供）

    台南鐵人3項吸引國內外運動愛好者參加。（南市體育局提供）

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