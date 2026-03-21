澎湖農業用水受限 中央地方交流灌溉建設與水資源調度

行政院南服中心副執行長顏子傑（右二），帶官學界與馬公市長黃健忠交流農業用水問題。（馬公市公所提供）

為提升澎湖農業用水效率與灌溉環境品質，行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑率隊拜會馬公市長黃健忠，同行包括農業部農田水利署七星管理處處長陳聖義、國立澎湖科技大學前校長黃有評、行政院南部聯合服務中心秘書郭俊良及七星管理處管理組組長鄭家豪等人，針對離島灌溉建設與水資源運用進行意見交流。

陳聖義表示，澎湖受限天然水源條件，發展節水型灌溉為重要方向。七星管理處持續推動管路灌溉補助，協助農民建置穿孔管、噴灌及微噴系統，同時透過示範場域導入智慧化灌溉技術，提升用水精準度，並逐步改善既有農田水利設施，強化整體灌排功能。

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顏子傑指出，中央近年持續關注離島基礎建設，農業用水穩定攸關在地產業發展，未來將持續整合資源，協助地方推動水資源有效管理。黃有評則從技術面分享智慧灌溉應用經驗，建議透過感測與數據分析，提高水資源運用效率。會中亦就再生水資源利用交換意見，探討光榮水資源回收中心放流水作為農業灌溉補充水源的可行性，期望在兼顧環境保護下，提升水資源調度的彈性。

黃健忠表示，澎湖農業長期面臨用水限制，相關灌溉補助與設施改善，對農民耕作穩定有實際幫助。未來將配合中央政策，持續協助反映地方需求，讓相關措施更貼近在地實際狀況，協助農民在有限水資源條件下維持穩定生產。

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