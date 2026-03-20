南市來亞大樓將拆除衝擊商圈 邱莉莉提案減輕稅負獲跨黨派支持

南市中西區危樓來亞大樓拆遷在即。（記者蔡文居攝）

台南市中西區危樓來亞大樓拆遷在即，南市議會議長邱莉莉接受居民陳情，19日提案要求市府研議在大樓拆除工程期間，減輕該區段店家及住戶相關稅負並協調土地管理單位降低租金，體恤民意、減少衝擊。

這項提案，獲得南市議會不分黨派議員支持，共計有49名議員參與連署。

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南市財稅局表示，推估大樓拆除工程將超過半年，將依相關規定，減免受影響家戶房屋稅；該區域皆屬台南市私立仁愛之家土地，會主動協調工程期間，彈性調整土地租金。

財稅局說明，大樓拆除，周遭受影響房屋約40戶，工程實際施工期間，超過6個月，未達1年，該局將依工務局提供的資料，主動自開工日當年期，調降房屋稅地段率10%，並據以減免房屋稅。

邱莉莉表示，來亞大樓預計從今年4月起施工拆除一直到年底，施工期間勢必造成周邊道路交通壅塞、出入不便，影響當地居民生活及店家營運，施工地點鄰近大智接和府前路二段，為中西區重要交通及商業生活區域，工程期間，人車流量恐下降，影響商家營業收入。

她說，該區段多數土地所有權人為台南市私立仁愛之家，店家多為承租使用，施工期間營運困難，租金負擔壓力沈重，為減輕施工期間對居民和店家影響，建請市府研議與施工期間，提供相關稅負減免措施，如營業稅、地價稅、房屋稅等，並協調仁家適度調整或減免土地租金，協助店家與住戶，度過施工衝擊，保障居民權益。

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