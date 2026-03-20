台鐵列車廁所鋪滿報紙！EMU3000型小便斗易濺尿濕滑

台東縣議員簡維國發現台鐵新型 EMU3000 型列車男廁小便斗易濺尿，列車長鋪報紙。（取自簡維國臉書）

台東縣議員簡維國揭露台鐵新型EMU3000型列車男廁的設計缺陷。他表示，在搭乘該車型出差時，發現廁所地板鋪滿了報紙，經了解後才知並非旅客隨意丟棄，而是因為小便斗設計過淺，加上沖水按鈕反應延遲與車身搖晃，導致尿液時常噴濺至地板。為了應急並維持基本環境，列車長不得不親自蹲下鋪設報紙來覆蓋地上的尿漬。

簡維國指出，EMU3000 的小便斗深度不足，且按下沖水後需等待數秒才有水流，在列車行進搖晃的過程中，尿液往往在水流噴出前就已外溢。他直言，每天有數千名旅客使用這些設施，地板濕滑不僅引發衛生問題，更潛藏滑倒的安全隱憂。儘管先前已向台鐵反映，但至今仍未見具體改善，讓第一線的列車長除了服務旅客外，還得額外負擔「鋪報紙」的工作。

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他說，地板濕滑不只不衛生，更有滑倒的安全疑慮。而列車長的工作是服務旅客、維護行車安全，不是蹲在廁所鋪報紙。一個小便斗的深度、一顆沖水鈕的反應時間，這些都是設計上可以優化的細節。希望台鐵能正視，不管是加深便斗、縮短沖水延遲，或是加裝防濺擋板，都是可行的方向。

面對此設計「小毛病」，簡維國也向男性旅客分享一個自保小技巧：在如廁前「先按沖水鈕」再開始，利用那幾秒的延遲時間差讓水流與動作同步，以減少溢出風險。最後他呼籲台鐵應正視此問題，無論是加深小便斗、縮短沖水延遲或是加裝防濺擋板，都應盡速優化，讓旅客能更優雅且安全地使用車廂設施。

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