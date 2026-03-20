03/20 各報重點新聞一覽

央行昨日宣布調整選擇性信用管制措施，將第二戶購屋貸款成數上限由5成提高至6成。（資料照）

自由時報

央行鬆綁第7波房市管制 第2戶貸款 5成升至6成

中央銀行昨日宣布調整選擇性信用管制措施，將第二戶購屋貸款成數上限由五成提高至六成。央行總裁楊金龍表示，此次屬於「微調」，主要是回應民眾陳情與實際購屋需求。他指出，儘管房市管制已見成效，但目前僅是房市邁向軟著陸「開頭」，「大幅鬆綁時間未到」，央行將持續滾動檢討。

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城鎮韌性演習結合漢光演習 4月到8月 全民動員增為2天 無人機送物資

賴清德總統昨主持「全社會防衛韌性委員會」，為因應國際地緣政治情勢劇變，確定今年城鎮韌性演習將提高各項衝突情境比例，結合國軍「漢光演習」，一路從四月推演到八月，各縣市演習從一天擴增為二天，主打「從零開始」、「無劇本」的實作；除搭配中央聯合應變中心的開設演練，更首度在嘉義縣、屏東縣驗證「無人機協助物資運送」，全面提升軍民整合應變量能。

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找明仁會中籍大姊頭當幹部 指揮盜刷 旅行社董座詐騙洗錢逾億 求刑18年

以山楓旅行社董事長吳思源為首的詐騙集團，結合執業會計師莊志強及找來加入竹聯幫明仁會成為大姊頭的肖文娟，勾結境外假檢警電信詐騙集團，除替詐團取款，還涉與連鎖超商加盟店長蔡培文與劉峻愷，以及「酒條通」酒類專賣店酒商江偉正等人，運用盜刷手法洗錢，至少有卅二人受害、財損逾億元。

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聯合報

不再甲乙丙丁 公務員考績重訂分3級

四十年未大修的公務人員考績法將有新變革，銓敘部長施能傑昨在立法院表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」；且會明訂相關行為標準，考績獎金修正也在考慮範圍，預計四月至五月送考試院審議，力拚本會期送立法院審議。

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央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成

中央銀行昨天舉行第一季理監事會，選擇性信用管制措施在七波調整後，決議管制內容首度鬆綁，將全國自然人第二戶購屋貸款成數上限，由五成調高至六成，新制今天上路。市場預期將可減輕換屋族的自備款壓力，也認為一路緊縮的政策有慢慢鬆綁的跡象。

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中國時報

美國國家情報總監 大陸未計畫2027攻台

賴清德總統去年曾提出「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，但美國國家情報總監辦公室（DNI）18日發布《年度威脅評估報告》稱，大陸領導層目前未計畫在2027年對台動武，且傾向在不動用武力的情況下推動兩岸統一。美媒指，DNI這份報告推翻「戴維森窗口」，反映川普政府正在軟化對陸姿態。總統府則表示，將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力。

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央行利率連八凍 房市微鬆綁

中央銀行19日召開今年首季理監事會，雖一如各界預期，政策利率「連八凍」，重貼現率維持2％，卻意外鬆綁房市管制，即日起調整第七波信用管制內容，將自然人第二戶購屋貸款的成數上限，由原本的5成增至6成。央行總裁楊金龍解釋，這只是微調，目前還不是大幅放寬的時機，「現在是soft landing（軟著陸）的開頭」。

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今年城鎮韌性演習將首度在嘉義縣、屏東縣驗證「無人機協助物資運送」，全面提升軍民整合應變量能。圖為新竹捐血中心「無人機送血展演」。（資料照）

山楓旅行社董事長吳思源為首的詐騙集團，找竹聯幫明仁會的大姊頭肖文娟擔任詐團幹部。（記者邱俊福翻攝）

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