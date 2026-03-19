林保署攜手屏科大 南台灣首次培訓「森林療癒師」

準森林療癒師今天走進無患子林實習。（記者陳彥廷攝）

「森林療癒師」在國外行之有年，自然與林業保育署屏東分署推動資源引入南台灣，攜手國立屏東科技大學森林系副教授羅凱安啟動「森林療癒師」課程，今天首批南台灣的森療師在林後四林平地森林公園舉行成果發表會，其中獲得準森療師的30人身分多元，包括社工、原住民社區工作者甚至心理師投入。

國內「森林療癒師」的課程及團體集中中北部，但反觀擁有廣大且未過度開發森林的南部，以往並無類似的場域及師資，直到林保署及屏科大投入資源。

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今天屏東分署長李政賢與羅凱安主持「森林療癒在高屏」成果發表會，全場「森呼吸」後，宣布30位包括心理師、社工師、國家森林志工、環境教育人員、原住民社區工作者在歷經1年多、75學分的訓練後，正式進入帶隊實習的最後一哩路。

李政賢指出，森林療癒強調深層身心感受與個人內在體驗，早已從單純登山運動進化結合生態知識與心理修復的跨領域專業，這群「專業種子」將成為橋樑，引領民眾從單純的「看見森林」，這也是屏東甚至整個南台灣的首批森療師，未來屏東的三大森林場域林後四林、雙流及墾丁皆會量身打造「春季森林處方箋」，歡迎民眾報名參加。

帶隊的準森療師是曾為護理師的張瓊鎂及前春日鄉長柯自強，張瓊鎂帶著醫療現場的經驗，遠赴德國取得心理治療中舞蹈治療的學位，她帶著民眾走進無患子林，徜徉於芬多精逐步放鬆。

張瓊鎂說，走進森林就能透過大自然讓自己平心靜氣，而現代人文明病多，尤其情緒往往長年累積一次爆發，前來參加森林療癒的團體就有宣洩的出口，也是預防重於治療的概念。

柯自強則表示，南部、尤其屏東擁有許多平常人都能親近的郊山，但以往沒有這些資源非常可惜，如今將成為森療師，除推動擴大這個理念外，更希望原住民們能關注到這個部分，讓祖先們留下的山林，成為心靈永續的資產。

自然與林業保育署屏東分署推動資源引入南台灣，攜手屏科大啟動「森林療癒師」課程，今天在林後四林平地森林公園舉行成果發表會。（記者陳彥廷攝）

準森林療癒師走進無患子林，在芬多精中沉澱，與自己最深層的心靈對話。（記者陳彥廷攝）

今天帶隊的張瓊鎂（白衣）擁有德國的心理治療學位。（記者陳彥廷攝）

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