金大蘭馨盃創意賽 暨大李芸每人8萬8金門高端封閉行程奪冠

蘭馨國際交流協會總監陳淑真（左）出席閉幕式頒獎給第1名選手李芸。（金門大學提供）

國立金門大學「蘭馨盃」全國創新創意競賽今天決賽，來自馬來西亞、就讀國立暨南國際大學的李芸，以為期5日、限15席，每人8萬8000元的金門高端封閉行程，在15支隊伍中摘冠，抱走3萬元獎金。

開幕式在金大何錦治講堂舉行，副校長洪集輝以「金門還未開發就是最好的藍海」強調金門處處有商機，值得更多人探索、開發。副縣長李文良也說，歡迎參賽隊伍在金門待久一點，激盪出更多對金門的創意。金門縣蘭馨國際交流協會創會會長楊紫玫說，運用金門的文化底蘊才能把觀光客留下來。

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李芸團隊指出，金門雖擁有獨特的僑鄉文化網絡與深厚的戰地歷史遺產，但兩者長期處於碎片化狀態，缺乏系統性的整合與轉譯。因此研究瀨戶內國際藝術祭的成功模式，結合在馬祖國際藝術島擔任志工的經驗，提出「金門共生藝術祭─從田野研創到國際敘事的創生藍圖」，將金門多元文化資產重塑為一個吸引全球高端旅客的亞洲深層文化體驗目的地。旅程結束時，旅行者帶走的不是量產紀念品，而是一份獨一無二的「個人知識藝術檔案」。

金大說，初賽收到49件作品，15件進入決賽，第1名李芸「金門共生藝術祭─從田野研創到國際敘事的創生藍圖」。第2名陳婷柔、范雲婷「實境解鎖：金門篇─智慧旅遊互動服務系統」。第3名黃昱文，羅玉琳，黃皓晨「金門傳奇（Legend of KINMEN）」。

佳作有國立金門大學蔡云軒、陳宥閎「南洋返鄉音」；吳鳳科技大學李芊燁、李孟謙、陳紹宇「智慧永續視域下離島戰地遺產之創新價值鍊建構」；國立中正大學企業管理學系翁瑋婕「慢嶼．QUEMONS」；國立虎尾科技大學王晏淳、國立雲林科技大學王晏淩「守護的凝視─風獅爺融入手機攝影的銀髮慢遊」；國立金門大學王濬杰、國立政治大學黃則綸「金門智慧商旅」。

金大副校長洪集輝（左）致贈紀念品給出資贊助的金門縣蘭馨國際交流協會創會會長楊紫玫（中）、施正宏（右）夫婦。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良（前排左三）出席金大「蘭馨盃」創新創意競賽。（記者吳正庭攝）

金大副校長洪集輝（左）致贈感謝狀給身兼裁判長的金門縣蘭馨國際交流協會理事長許能麗（右）。（記者吳正庭攝）

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