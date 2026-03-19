與星空銀河同框！觀霧百年「霧社櫻王」盛開 夢幻美景讚爆

位於觀霧山莊前方的「霧社櫻王」盛開，在夜空下兀自閃耀雪白。（記者廖雪茹攝）

為一睹「霧社櫻王」風采，觀霧國家森林遊樂區近來遊客驟增，這棵樹齡推估近百年的霧社櫻，不僅與「聖稜線」遙遙相望，在夜空下兀自閃耀雪白，更吸引攝影愛好者徹夜守候，只為了拍下櫻王與星空、銀河的震撼美景！

林業及自然保育署新竹分署表示，距離新竹縣竹東約2小時車程的觀霧，泰雅族語「茂義利」，意思是「更高的山嶺」。觀霧國家森林遊樂區蘊含豐富多樣的動植物景觀，更以雪山山脈「聖稜線」聞名，一年四季不同風情，擁有台灣特有植物-棣慕華鳳仙花，以及兩種台灣特有種國寶：寬尾鳳蝶與以「觀霧」為名的觀霧山椒魚。

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其中，一級保育類寬尾鳳蝶唯一食草的台灣檫樹，目前正值開花；觀霧山莊前方1棵「霧社櫻王」，更是每年春季的重頭戲。霧社櫻的花瓣潔白如雪，自3月綻放以來，不僅吸引各地民眾上山一睹櫻王風采，攝影愛好人士更不會錯過，把握好天氣拍照；幸運者，更紀錄到「霧社櫻王」與星空、甚至銀河同框的夢幻美景。不過，這棵霧社櫻近日已開始冒出新葉，估計最佳賞花期只到3月下旬左右。

盛開的近百年觀霧「霧社櫻王」與星空、銀河同框，美到令人窒息！（記者廖雪茹攝）

日出自「聖稜線」躍升，與「霧社櫻王」遙遙相望，遊客在樹下品茶享受美好時光。（記者廖雪茹攝）

位於觀霧山莊前方的「霧社櫻王」盛開，在夜空下兀自閃耀雪白。（記者廖雪茹攝）

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