中東戰事影響 觀光署：旅行消費糾紛34件

外交部今天在行政院會報告「中東情勢因應之外交部最新應變作為」。（記者鍾麗華攝）

中東戰事未歇，外交部將伊朗、以色列等國旅遊警示調整為第4級紅色旅遊警示。交通部觀光署今（19）日表示，經統計3月1日年3月19日，共計收到34件涉中東旅遊行程消費爭議案，糾紛主因都為解約退費金額的爭議。

外交部今天在行政院會報告「中東情勢因應之外交部最新應變作為」，根據報告，截至18日為止，中東地區相關館處主動關懷民眾計6730人次，接獲民眾尋求協助總人數為486人，並已有2397人順利返抵國門，且根據中東地區各駐外館處通報統計，如今已無有意緊急離境的民眾。

請繼續往下閱讀...

根據外交部領事事務局國外旅遊警示分級，目前伊朗、伊拉克、以色列、約旦、黎巴嫩皆為第4級紅色旅遊警示等級，呼籲民眾儘速離境。外交部報告指出，旅遊警示是提供民眾出國旅行的參考資訊，屬建議性質，與國外旅遊定型化契約條款的適用，也就是旅行團出團、契約履行及退費等相關消費爭議的協調，均無必然關係，也無強制拘束力。民眾若遇相關消費爭議，建議可向主管機關交通部觀光署或中華民國旅行業品質保障協會反映。

被問到中東情勢影響的旅行團出團、契約履行及退費等相關消費爭議數量，交通部觀光署在院會後記者會後透過文字說明補充指出，經統計3月1日年3月19日，共計收到34件涉中東旅遊行程消費爭議案。糾紛主因都為解約退費金額的爭議。

觀光署表示，旅客與旅行社如對解約退費產生爭議，目前先由觀光署委託之中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。如經調處後爭議仍未能解决，旅客得依消費者保護法第43條第3項規定，向地方政府消費者保護官提出申訴並進行協商；或依同法第44條規定，向消費爭議調解委員會申請調解；亦得依同法第47條至第55條規定提起消費訴訟，以維護自身權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法