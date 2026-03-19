滿18歲就可提案 屏東縣社區營造徵選計畫開跑

透過社造計畫，社區居民可發掘在地資源、凝聚共識，進而推動社區產業或遊程。（圖由屏東縣社區營造中心提供）

鼓勵在地居民參與公共事務、回應多元社區發展需求，屏東縣政府文化處「2026年屏東縣社區營造點徵選補助計畫」開跑，即日起至3月30日止，凡鄉鎮公所、學校、社區發展協會、民間團體、公寓大廈管理委員會，以及新住民、青年，年滿18歲都可參與提案。

今年徵選計畫整體內容轉型，分為文化共創類、區域平台類－鄉鎮市公所、社造沙盒類等三大主題。希望從文化扎根邁向品牌輸出，鼓勵提案單位進一步思考長期發展策略與成果轉化方式，透過具市場潛力與故事性的社區產業或遊程，形成具識別度與傳播力的在地品牌。

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屏東縣社區營造中心表示，去（2025）年包括潮州鎮公所、內埔鄉公所、林邊鄉公所等，透過行政社造化擾動在地，帶動居民共同參與，推動老街導覽與活化、文化保存、生態教育；也有不少社區與青年合作，將社區人文、產業與生活故事，轉化為藝術創作、戲劇與遊程等，這些都是社區居民發掘在地資源、凝聚共識的具體成果。

以內埔鄉為例，去年老埤社區重新盤點社區資源，將馬卡道族人傳統捕魚技術「下跳椼仔」，融入社區文化遊程，帶動更多人體驗老一輩流傳已久的生活技藝，深入認識馬卡道的文化，遊程受到外地民眾好評。

今年度屏東縣社區營造點徵選補助計畫相關資訊，可至文化處官網或屏東縣社區營造中心臉書查詢。

文化處鼓勵地方透過社造計畫，打造社區品牌力。（圖由屏東縣社區營造中心提供）

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