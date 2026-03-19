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    首頁 > 生活

    台南永康防治登革熱誓師 4/1起開罰

    2026/03/19 08:30 記者劉婉君／台南報導
    台南市永康區公所召開登革熱誓師大會，與志工隊一同宣誓防疫決心。（永康區公所提供）

    台南市永康區公所召開登革熱誓師大會，與志工隊一同宣誓防疫決心。（永康區公所提供）

    天氣逐漸轉熱，進入病媒蚊活躍時期，台南市永康區公所舉辦「登革熱誓師大會」，號召230名志工，將投入巡檢及防治。衛生局提醒民眾，4月1日起，未主動清除積水容器被查獲孳生病媒蚊幼蟲，將依《傳染病防治法》開罰3000至1萬5000元。

    登革熱誓師大會於永康區社教中心舉行，衛生局副局長林碧芬及永康區長李皇興帶領所有里長及防疫志工，手持標語，高呼「打拚為自己，無蚊尚安心」等口號，共同宣誓防疫決心。

    隨後，登革熱防治中心也說明登革熱防疫知識與防治策略，並講解LINE@志工登革熱巡檢平台的使用方式，希望藉由科技工具與市民的力量，讓潛在風險區域能及早通報、及早處理，避免病媒蚊孳生擴散。

    李皇興呼籲，落實居家及周邊環境巡檢與清理，避免積水容器成為蚊蟲孳生的溫床。區公所也將於4月與里辦公處及衛生局共同舉辦登革熱防治教育訓練，以強化社區防疫量能。

    林碧芬表示，1至3月為登革熱防治衛教宣導期，4月1日起開罰，提醒民眾務必主動巡視住家環境，清除可能積水的容器，徹底消滅病媒蚊孳生的機會。

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