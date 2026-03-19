新北玩具銀行回收280公噸二手玩具 澳洲訪團來台交流取經

澳洲玩具圖書館總會訪新北玩具銀行 前排左三為執行長 Debbie Williams 前排右3為台灣玩具圖書館協會理事長余良玲。（記者翁聿煌攝）

台灣玩具圖書館協會於2023年赴澳洲墨爾本參展驚豔世界後，澳洲玩具圖書館總會執行長Debbie Williams率團回訪新北市，由於新北市玩具銀行10年來累積回收超過 280公噸的二手玩具再利用，雙方交流時也就玩具的材質和回收再利用等議題交換意見，共同促進玩具回收發揮最大效益。

訪問團表示，法國政府為鼓勵使用可回收的材質做玩具，會給予實質獎勵；台灣玩具圖書館協會理事長余良玲則表示，因玩具含有7種塑膠複合物，不容易回收，因此協會倡議「木育玩具」，也在新北市舉辦多屆木育玩具賽展，得獎作品轉為量產，從玩具變成教具，提升玩具的環保和價值。

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參訪團除Debbie外，還包括澳洲布里斯本Robin和 Steven Davis及法國Dominique DUMESTE等人，他們先參訪新北市玩具銀行旗艦店玩聚窩，再到二手玩具物流中心，了解新北市如何運用二手玩具推展全民共享，運用木育玩具推廣跨代共融，並利用行動玩具車到偏鄉服務，老少共玩。

Debbie表示，澳洲的玩具圖書館多以社區互助的小規模租借為主，而台灣卻能透過私公協力，每年處理超過40公噸、服務上千個據點，很好奇是如何做到，3年前第16屆國際玩具圖書館年會，當時台灣玩具圖書館協會以「二手玩具再生」與「行動玩具車」展示獨有的回收模式，令人印象深刻。

新北市玩具銀行主任張維庭表示，玩具銀行2016年成立以來，已累積回收超過 280公噸的玩具，透過分類、整理甚至修復，變成二手玩具再利用，其中有6成再回饋給兒童使用，部份給長輩和身障朋友，甚至與醫院的失智症中心合作，成為社會處方箋，當行動車外展時，在玩具醫生的帶領下，透過拆卸和重組，學生又會重燃玩玩具的興趣。

澳洲玩具圖書館總會訪新北玩具銀行 看到玩具醫生馬嘉宏說明如何讓二手玩具再生。（記者翁聿煌攝）

澳洲參訪團穿起玩具銀行紅色的志工服，一起體驗玩具回收、分類和整理。（記者翁聿煌攝）

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