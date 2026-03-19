北東變天連3日有雨氣溫下滑 週日又回溫上看30度

今日受鋒面掠過與東北季風增強影響，北、東多個縣市雲多偶雨，氣溫稍稍下降各地約14、15度。明日、週六受微弱東北風影響，北、東迎風面有局部短暫雨，不過下週日至週四鋒面北移，又恢復晴朗穩定、白天高溫約30度左右的暖熱天氣。（資料照）

氣象專家指出，今日受鋒面掠過與東北季風增強影響，北、東多個縣市雲多偶雨，氣溫稍稍下降各地約14、15度。明日、週六受微弱東北風影響，北、東迎風面有局部短暫雨，不過下週日至週四鋒面北移，又恢復晴朗穩定、白天高溫約30度左右的暖熱天氣，下週五又有鋒面再南下，北、東再轉雨，氣溫降。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，今日因微弱鋒面掠過與東北季風增強，北台灣「小變天」，包含「北北基、桃、宜、花、東」等縣市雲量增多，有「不定時的短暫小雨」，且氣溫稍稍下降，整天感覺舒適稍涼。

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至於竹苗地區圍雲雨邊緣，以「多雲」為主，偶爾有零星陣雨，建議怕滴到雨的民眾，還是要帶把傘備用最保險！台中以南至屏東則是持續晴朗好天氣，幾乎不受影響，白天體感偏暖熱，不過「早晚稍有涼意」，日夜溫差大。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨低溫較昨晨回升2、3度，各地約在14、15度，今日因微弱鋒面通過北部海面，北台雲量增多、略轉涼，其他地區仍暖熱如夏。北海岸、東半部及部分山區偶有局部少量降雨的機率。各地區氣溫如下：北部15至24度、中部15至29度、南部15至32度、東部14至30度。

吳德榮表示：明日、週六受微弱東北風影響、迎風面北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，東北部降雨較明顯；北台偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮說明，下週日至週四微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，白天微熱約30度左右、早晚偏涼。下週三、四微弱鋒面邊緣的雲層、有時會影響到北海岸、東半部，使其雲量略增、有零星少量降雨的機率。

至於下週五又有微弱鋒面再南下，北、東轉雨，氣溫降。下週六雨後多雲、逐漸好轉。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，也頻繁調整，需持續密切觀察。

颱風論壇指出，今日因微弱鋒面掠過與東北季風增強，北台灣「小變天」，包含「北北基、桃、宜、花、東」等縣市雲量增多，有「不定時的短暫小雨」，且氣溫稍稍下降，整天感覺舒適稍涼。（圖擷自臉書）

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