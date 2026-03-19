從閱讀障礙到美國女足 台南女孩李香穎勇敢「足」夢

李香穎克服閱讀障礙展現學習韌性。（木木攝影@mumu__photos提供）

曾被稱為「足球女孩香香」的李香穎，一路克服閱讀障礙與學習挑戰，不只考上台南女中，如今更憑足球熱情拿到獎學金，赴美就讀印第安納 Oakland City University，並加入女足校隊，朝夢想前進。

該校女足隸屬 National Christian College Athletic Association（NCCAA ）與 National Association of Intercollegiate Athletics （NAIA）體系，上學期球隊更在RSC聯盟奪下2連霸，整體實力不俗。她表示，自己目前就讀大一還在球隊2隊，尚未取得先發位置，仍持續努力訓練，希望爭取更多上場機會。

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她在社群平台分享高中3年的心路歷程，特別感謝教練與學長們，「如果沒有你們，我不一定有勇氣自己一個來美國踢球。」高中時因無校隊而失落，雖仍喜歡唱歌、跳舞、畫畫，但足球的缺席讓她感到空洞。後來在教練介紹下，南一中與成大破例准許她加入足球隊，透過成大暑訓找回熱情，特別感謝南一中與成大校隊的大哥哥們鼓勵與支持。

她也提到自己曾因踢球骨折受傷，但仍沒有放棄足球。前陣子她利用寒假悄悄回到成大光復校區操場，有不認識的學長提到「聽說以前有個小妹妹在這裡跟大家踢球，後來還骨折」，當她笑著說「那就是我」時，對方相當驚訝。

李香穎笑說，很開心自己能成為大家茶餘飯後的小故事，也希望鼓勵更多人勇敢追夢，「只要熱愛，就不要放棄。」她也祝福所有在球場上努力的人，都能健康踢球、勇敢「足」夢。

從成大操場到美國校隊，足球少女李香穎用熱忱寫下精彩故事。（木木攝影@mumu__photos提供）

「足球女孩」李香穎勇闖美國校隊圓夢之路。（李香穎提供）

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