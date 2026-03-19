03/19 各報重點新聞一覽

南韓電子入境卡系統矮化我國名稱，外交部祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。（資料照）

自由時報

外交部反制矮化 我外僑居留證 韓國全改稱南韓

南韓電子入境卡系統自去年二月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。我國外交部除了建議國人可選擇填寫紙本入境卡進入南韓外，昨日更進一步祭出反制措施，將依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。

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盧秀燕訪美談軍購「不要輕忽戰爭發生可能性」 與鄭麗文不同調 藍委黃健豪：盧傾向8100億

赴美訪問的台中市長盧秀燕在美東時間十七日抵達華盛頓，與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯等見面，並拜會美國眾議院議員。盧秀燕也在華府首談軍購議題，她說，不要輕忽戰爭發生可能性，台灣要做好自我防衛能力，美國是維持台海和平重要的戰略夥伴，她此行有機會向美國朋友說明求需求，盼他們感受到想合作的誠意。

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6度盜賣扣案毒品 撈1.68億元 最貪調查官徐宿良 重判25年

調查局航業調查處基隆站二〇二〇年底遺失六．五公斤安非他命證物，桃園地檢署指揮調查局北機站追查，意外追出時任基隆站緝毒組組長徐宿良六度盜賣扣案毒品，個人不法獲利高達一億六千八百萬餘元，堪稱史上最貪調查官，檢方二〇二一年偵結依貪污治罪條例、洗錢及毒品危害防制條例等罪嫌起訴徐男、徐妻李翠萍及販毒集團多人，桃園地院昨審結全案，依貪污等罪將徐宿良判處廿五年重刑。

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聯合報

在野合作 藍白協議聯合競選、治理

迎戰年底九合一選舉，促進在野力量合作，國民黨、民眾黨昨正式拍板「藍白聯合治理暨地方選舉合作協議」，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理；若須經由民調決定人選，有關民調樣本數、抽樣方式及加權方法等執行細節，由雙方另行議定。

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家有1孩可申請外傭 144萬家戶適用

為了照顧育兒家庭，行政院會今天擬拍板新制，將放寬外籍幫傭申請資格，從「多孩家庭」擴大至「一孩家庭」。未來只要家中有一名未滿十二歲兒童即可申請外傭，協助雇主打理家務，但每月須繳五千元就業安定費，家中有罕病、身障兒童等特殊家庭也有相應放寬。粗估全台一百四十四萬家戶適用，四月十三日起開放受理。

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中國時報

家有12歲以下小孩 就能請外傭

行政院19日將通過勞動部方案，放寬外籍幫傭申請條件，從「多孩家庭」放寬至「一孩家庭」，最快4月13日開放受理民眾申請。政委陳時中18日表示，家有1名未滿12歲兒童，就能申請外籍幫傭，但須繳納就業安定費5000元；若家中有罕病、身障兒童等特殊情況，就安費將下調至2000元，預估全台144萬家戶適用，較現行政策大幅放寬。

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打敗美國 委內瑞拉替馬杜洛報仇

今年初因為總統馬杜洛被美國逮捕，委內瑞拉的世界棒球經典賽組隊一度受影響，總教練羅培茲當時喊話，「我們不是壞人，只是想打棒球」。委內瑞拉在18日冠軍戰以3比2擊敗美國，拿下隊史首座冠軍，賽後包括MVP賈西亞的感言都是，「這是為了委內瑞拉所有人民。」

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台中市長盧秀燕在華府與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（左）等見面；她首談軍購議題，直言不要輕忽戰爭發生可能性。圖為藍鶯上月到台中拜訪。（資料照）

調查局航調處基隆站前組長徐宿良（右），被控勾結黑道盜責1.6億扣案毒品，桃園地院昨判處25年重刑，其妻李翠萍（左）依洗錢罪判處3年6月徒刑。（資料照）

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