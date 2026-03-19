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    首頁 > 政治

    盧秀燕訪美談軍購「不要輕忽戰爭發生可能性」 與鄭麗文不同調 藍委黃健豪：盧傾向8100億

    2026/03/19 05:30 記者蘇孟娟、劉宛琳／綜合報導
    台中市長盧秀燕在華府與美國在台協會(AIT)華盛頓總部執行理事藍鶯（左）等見面；她首談軍購議題，直言不要輕忽戰爭發生可能性。圖為藍鶯上月到台中拜訪。（資料照）

    台中市長盧秀燕在華府與美國在台協會(AIT)華盛頓總部執行理事藍鶯（左）等見面；她首談軍購議題，直言不要輕忽戰爭發生可能性。圖為藍鶯上月到台中拜訪。（資料照）

    赴美訪問的台中市長盧秀燕在美東時間十七日抵達華盛頓，與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯等見面，並拜會美國眾議院議員。盧秀燕也在華府首談軍購議題，她說，不要輕忽戰爭發生可能性，台灣要做好自我防衛能力，美國是維持台海和平重要的戰略夥伴，她此行有機會向美國朋友說明求需求，盼他們感受到想合作的誠意。

    黃：黨版3800億加N非盧屬意版本

    被視為盧秀燕子弟兵的國民黨立委黃健豪昨也透過訪問釋出訊息說，黨版三八〇〇億加N並非盧秀燕屬意版本，盧較傾向立委徐巧芯提的八一〇〇億軍購版本；他並強調，盧此行盼消除外界對國民黨「疑美、親中」的疑慮，也提醒國民黨中央要繼續維持「親美、友日、和陸」的路線。

    盧秀燕訪美行前拋訪問超越城市外交，更盼化解「疑美論」。她十七日與北美台商聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，受訪時直言，此行有拜訪藍鶯，上個月藍鶯才到台中拜訪，兩人是好朋友，這次訪美「來見見老朋友」，也有遇到政府界的朋友，會晤內容須看雙方默契再決定是否公布。

    盧：美是台海和平重要戰略夥伴

    她並稱美方對台灣深感興趣，想了解議題非常多，軍購只是其中之一，「大家對全球局勢、如何提高自我防衛能力及區域合作，有很多討論」。盧秀燕也說，美國是台灣重要盟友，也是維持台海和平及外交穩定重要的戰略夥伴，她此行有機會向美方說明求需求及想合作的意願，親自見面讓他們感受到誠意，進而促進更多合作。

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