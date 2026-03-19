6度盜賣扣案毒品 撈1.68億元 最貪調查官徐宿良 重判25年

調查局航調處基隆站前組長徐宿良（右），被控勾結黑道盜責1.6億扣案毒品，桃園地院昨判處25年重刑，其妻李翠萍（左）依洗錢罪判處3年6月徒刑。 （資料照）

調查局航業調查處基隆站二〇二〇年底遺失六．五公斤安非他命證物，桃園地檢署指揮調查局北機站追查，意外追出時任基隆站緝毒組組長徐宿良六度盜賣扣案毒品，個人不法獲利高達一億六千八百萬餘元，堪稱史上最貪調查官，檢方二〇二一年偵結依貪污治罪條例、洗錢及毒品危害防制條例等罪嫌起訴徐男、徐妻李翠萍及販毒集團多人，桃園地院昨審結全案，依貪污等罪將徐宿良判處廿五年重刑。

基隆站遺失6.5公斤安毒 案情驚人

同案其他被告部分，徐妻李翠萍依洗錢罪判處三年六月徒刑，徐夥同盜賣毒品的竹聯幫份子張益祥依毒品等罪判處廿二年徒刑、蕭煜弘十八年、夏尉龍十二年、王念慈四年六月、陳信洲二年二月。

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判決指出，徐宿良因財務困窘而與黑幫勾結，二〇一二年至二〇一九年間，六度掉包、盜賣扣案共逾半公噸的Ｋ他命及三萬顆一粒眠毒品，徐獲利一億六千八百萬餘元；全案因調查局航業處基隆站二〇二〇年底爆發遺失六．五公斤安非他命證物案，檢調追查發現徐宿良、李翠萍夫婦過著掛名牌包、開名車的豪奢生活，夫妻還有一億餘元不明金流，循線追出徐與黑幫掛勾盜賣毒品的驚天案情。

徐夫婦豪奢、金流逾億 循線揪出

離奇的是，引爆此案的六．五公斤安非他命毒郵包證物遺失案，突然於二〇二二年九月廿七日在基隆站地下室庫房一個鐵櫃裡被尋獲，因該鐵櫃前端擺放其他案件扣押的逾一公噸桶裝毒品原料，因此遮住毒郵包，當時執行扣案毒品銷燬作業，將桶裝毒品原料搬空，才發現該批毒品被塞放在後方鐵櫃內。

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