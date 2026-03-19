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    首頁 > 生活

    北台灣今日轉涼 鋒面通過、新竹以北各地有雨

    2026/03/19 06:41 即時新聞／綜合報導
    由於鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫將稍下降，其他地區早晚亦涼。（資料照）

    由於鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫將稍下降，其他地區早晚亦涼。（資料照）

    中央氣象署指出，今（19日）鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫將稍下降，其他地區早晚亦涼。預測低溫在中部以北及宜蘭16至18度，南部及花東約19至20度，高溫方面北部及宜蘭約23至24度，花東約25至26度，中南部可達28至30度。

    天氣方面，受微弱鋒面通過影響，會變得較不穩定，新竹以北、東半部地區、恆春半島及竹苗山區有不定時的局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週五（20日） 、週六（21日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，鋒面位於台灣東北部海面，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測中部以北、宜花及澎湖16至19度，南部及東南部19至20度，金門14度，馬祖12度；高溫預測北部、東北部22至24，花東25至26，中南部28至29度，澎湖21度、金門20至21度，馬祖15度。

    下週日（22日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。下週一（23日）至下週三（25日）各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    19 ~ 24 18 ~ 28 22 ~ 29 19 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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