為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南白河水庫回春 今年持續清淤32萬立方米

    2026/03/18 19:48 記者楊金城／台南報導
    運土車在白河水庫的庫底載運清出的淤土。（記者楊金城攝）

    運土車在白河水庫的庫底載運清出的淤土。（記者楊金城攝）

    台南白河水庫今年清淤工程，3月初展開，計畫清淤32萬立方公尺，放乾大壩前的前庭蓄水，露出庫底展開清淤，目前水庫灌區的一期作供灌911公頃仍順利，不受影響。

    白河水庫因長年淤積，庫容的有效蓄水量縮小，水庫壽命減短，嘉南農田水利會（現改制為農業部農水署嘉南管理處）持續抽砂清淤，經濟部水利署在2017年接手加大清淤工程，完成250萬噸淤土移除，農水署嘉南管理處處長劉業主指出，嘉南管理處從2020年接手清淤至今，每年清淤量約在30萬至32萬噸，有助白河水庫「回春」，提高防洪、有效蓄水效益。

    白河水庫管理分處主任羅永芳說，今年將以5000萬預算清淤32萬噸土方，過年後先放乾庫底前庭的蓄水，3月再進行清淤，移除的淤土暫置水庫下方的暫置場，預計要在汛期前的5月完成，再進行蓄水。

    白河水庫的白水溪灌區，目前的灌溉作業不受水庫清淤工程影響，羅永芳表示，白河水庫內的蕉坑水域仍有蓄水，以抽水供灌白水溪上游農田，白水溪下游農田的供灌從嘉南大圳抽水支援，整個灌區911公頃一期作灌溉作業可完成。

    台南白河水庫的庫底露出，今年清淤工程在3月初展開。（記者楊金城攝）

    台南白河水庫的庫底露出，今年清淤工程在3月初展開。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播