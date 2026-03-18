台南白河水庫回春 今年持續清淤32萬立方米

運土車在白河水庫的庫底載運清出的淤土。（記者楊金城攝）

台南白河水庫今年清淤工程，3月初展開，計畫清淤32萬立方公尺，放乾大壩前的前庭蓄水，露出庫底展開清淤，目前水庫灌區的一期作供灌911公頃仍順利，不受影響。

白河水庫因長年淤積，庫容的有效蓄水量縮小，水庫壽命減短，嘉南農田水利會（現改制為農業部農水署嘉南管理處）持續抽砂清淤，經濟部水利署在2017年接手加大清淤工程，完成250萬噸淤土移除，農水署嘉南管理處處長劉業主指出，嘉南管理處從2020年接手清淤至今，每年清淤量約在30萬至32萬噸，有助白河水庫「回春」，提高防洪、有效蓄水效益。

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白河水庫管理分處主任羅永芳說，今年將以5000萬預算清淤32萬噸土方，過年後先放乾庫底前庭的蓄水，3月再進行清淤，移除的淤土暫置水庫下方的暫置場，預計要在汛期前的5月完成，再進行蓄水。

白河水庫的白水溪灌區，目前的灌溉作業不受水庫清淤工程影響，羅永芳表示，白河水庫內的蕉坑水域仍有蓄水，以抽水供灌白水溪上游農田，白水溪下游農田的供灌從嘉南大圳抽水支援，整個灌區911公頃一期作灌溉作業可完成。

台南白河水庫的庫底露出，今年清淤工程在3月初展開。（記者楊金城攝）

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