衝市府要黃敏惠做主！嘉義文化路攤商爆衝突 互告傷害

嘉義市文化路自治會長林苗成今到市府前陳情，市府建設處長羅資政（藍上衣者）受理。（記者王善嬿攝）

全國知名的嘉義市文化路夜市爆發攤商暴力衝突，文化路暨蘭井街設攤區段自治會長林苗成偕妻子、顏姓總幹事今天與20多名自治會員，到嘉義市政府前陳情，控訴13日遭周姓男子等人推攤車撞傷，且3次函文警方取締違規攤販、報警，警方都沒作為，質疑包庇，要求市長黃敏惠為他們做主，儘速取締違規攤販。市府回應，13日員警到場時未見紛爭，當事人也沒明顯傷勢，且各有說法，為釐清案情，已告知相關法律程序，雙方今天互相提告傷害等罪嫌，將依法辦理。

「安全擺攤、拒絕暴力、取締違規」，文化路自治會下午2點在嘉義市府前廣場陳情抗議，75歲顏女控訴，13日下午4點多，她準備到文化路83到85號前擺攤，周男、洪姓攤販丈夫等3人用攤架撞她、將她夾在兩個攤架間。林苗成在市議員黃敏修陪同下遞交陳情書，建設處長羅資政代表接受。

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顏女說，文化路83號原由洪姓攤販設攤，後來加入周男1攤變3攤，侵占到她的攤位，對方如土匪、黑道，她至今害怕還不敢擺攤。

顏女說，攤販設攤範圍每攤不同，須加入自治會、依自治會管理公約處理，周男非自治會員是違規攤販，去年及今年市府及自治會共3次函文市警局取締，警局未處理，但依經濟部法規，建設處為管理、發照單位，取締違規攤販是警方權責。

建設處長羅資政說，市府劃設攤販整齊線，在此線內攤販攤位大小交由自治會協調處理，自治會長林苗成與周姓攤商間的糾紛，因雙方已提告，交由司法判決判斷。

市警一分局長閻百川回應，取締違規攤販部分，由於雙方因攤位界址曾提告竊占等刑事訴訟，嘉義地檢署已不起訴，且攤位管理與「道路交通管理處罰條例」有疑義之處，還待釐清。

周姓攤商回應，是被林、顏夫妻侵占攤位，還被以未繳會費、違規擺攤等理由解除會籍，自治會根本「球員兼裁判」、宛如土皇帝；13日也是林苗成與顏女推攤車撞他的太太，他們未撞傷顏女，今已提告林、顏夫妻傷害、強制等罪嫌。

周姓攤商（左）反控遭自治會欺負，已提告自治會林、顏姓夫妻刑事、民事訴訟。（記者王善嬿攝）

嘉義市文化路自治會陳情希望市長黃敏惠做主，取締違規攤販。（記者王善嬿攝）

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