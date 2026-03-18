高雄市冬旱青梅減產3成啟動天然災害救助 每公頃6.2萬元

農業局邀集農業試驗所、高雄區農改場、農糧署與區公所確認青梅因乾旱受損情形。（圖：高市農業局提供）

今年1、2月降雨量少，導致青梅著果不良、果實發育不佳，經公所通報情達災情確認門檻，農業局於3月6日邀集農業試驗所、高雄區農改場、農糧署與區公所確認青梅因乾旱受損情形，成功爭取梅農產業天然災害現金救助及低利貸款，青梅每公頃救助6.2萬元，3月19日起至4月1日受理農民申報。

高市青梅種植面積約1364公頃，主要種植在桃源區、那瑪夏區、六龜區及甲仙區，高市府農業局及區公所收到農民反映因長時間乾旱導致結果率不佳，預估整體災損達3成以上，函文向中央爭取救助，農業部今（18日）公告納入現金救助項目，每公頃救助6.2萬元。

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農業局局長姚志旺表示，高市種植青梅受災損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於4月1日前（假日得不受理），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向受災地區公所申辦現金救助，市府將全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，可洽當地農會辦理。

乾旱導致青梅著果不良、果實發育不佳。（圖：高市農業局提供）

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