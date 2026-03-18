嘉義永慶高中53人繁星上榜 校史首見通過成大醫科一階

繁星放榜，嘉義縣立永慶高中學生翁少宸（左2）等學生表現優異。（永慶高中提供）

115年度學測繁星放榜，嘉義縣立永慶高中學生翁少宸通過成大醫學院第八類學群第一階段篩選，是創校以來首位；今年該校繁星錄取率較去年成長25%，整體錄取率83%，共53人上榜，其中國立大學和醫學大學錄取率50%，有73%學生以第一志願錄取理想校系。

永慶高中校長郭春松說，錄取頂大的學生有蘇品豪、陳顗任、鄭聿安、余忻紋、涂喨鋐，分別錄取台大、清大、成大和政大；因應台灣半導體產業的發展，學生有近35％、共19位學生錄取與半導體產業對接或AI高度相關的科系，如陳顗任錄取清華大學電機資訊學院學士班、鄭聿安錄取成功大學光電科學與工程學系等，顯示學校在AI領域以及科學教育深耕的成果。

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近4成的學生選擇第一類組的科系，如蘇品豪錄取台灣大學政治學系公共行政組、李亦淳錄取中正大學法律學系法學組、蘇家嫻錄取東華大學經濟學系等，表現亮眼。

翁少宸今年學測成績57級分為學校榜首，多才多藝，曾擔任「永慶高中大使團」團長協助接待外賓、推動國際交流、籌辦偏鄉服務學習營隊及國小生體驗營；他表示，學校提供良好的學習環境和豐富的課外活動，讓他能學習知識，更培養許多能力，將全力以赴準備第二階段面試，期待未來能夠成為醫者，為台灣醫學努力。

陳顗任出身農家，在協助繁重農事時充分把握讀書的時刻，透過課堂專心聆聽、課後複習與自我管理，如願錄取清華大學電機資訊學院學士班，期待未來能培養電機與資訊領域的專業能力，成為在時代浪潮中創造價值的科技人。

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