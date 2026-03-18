79歲長者挑戰AI與數位科技 北市職發院助銀髮族「優雅慢老」

台北市職能發展學院開設「數位科技：優雅慢老」，吸引許多長者學員報名。（台北市職能發展學院提供）

高齡化社會下，為了鼓勵銀髮族持續學習、活躍老化，台北市職能發展學院開設「數位科技：優雅慢老」，吸引許多長者學員報名。其中，一名現年79歲的學員分享，在課程中學會使用數位行事曆、拍照技巧等生活常用的科技知識。

台北市職能發展學院表示，課程以「慢節奏、零壓力、有溫度」為核心理念，從基礎手機操作、LINE應用、Google搜尋到進階AI應用，循序漸進設計內容。讓長者能在安心的環境中建立數位自信，有效縮短世代間的數位落差。

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一位出生於民國36年、現年79歲的學員分享，他風趣表示自己是全班「最小的年次」。在36小時的課程中，內容緊貼生活，從智慧鏡頭裝扮容貌、Google行事曆運用到相機光影技巧，皆讓長者感受到科技的實用性。在結業參訪中，他讚嘆學院擁有專業設備與豐富資源，是各年齡層進修成長的好地方。

勞動局局長王秋冬表示：「人生七十才開始」不只是口號，而是一種生活態度。70歲不再只是退休的象徵，而是新階段的起點，只要願意學習，每一個年齡都可以重新出發。

台北市職能發展學院也說，「優雅慢老」課程的核心在於陪伴與引導，讓長者不只是被照顧者，而是能優雅走在自己節奏裡的學習者。

台北市職能發展學院補充，隨著超高齡社會來臨，學院除了提供數位科技課程，也開設3D列印、物聯網、餐飲製作及照顧服務等多項實務導向訓練，協助學員培養第二專長，為勞動市場注入穩定力量。有興趣的民眾可至台北市職能發展學院官網查詢詳細資訊，或透過「勞動大學」平臺線上報名。

學員在參與「數位科技：優雅慢老」課程後，自行設計紅包袋。（台北市職能發展學院提供）

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