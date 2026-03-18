小琉球產卵母龜三年來誕148隻稚龜 「這習慣」致難再追蹤

天線已被磨損歪折。（海保署提供）

海洋委員會海洋保育署（簡稱海保署）長年關注小琉球的海龜生態，其中1隻編號TWOCA0605的母龜，從3年前就已紀錄到產卵，至今已成功孵化148隻稚龜，並成為全球暖化下觀察卵窩溫度致稚龜性別的資料庫，但可惜的是，綠蠵龜磨背的習慣，也讓發報器受損，目前訊號傳輸中斷。

全球暖化持續改變海洋環境，海溫上升與季節變化對海龜繁殖行為的影響備受關注。海洋委員會海洋保育署表示，先前於小琉球蛤板灣紀錄到冬季母龜上岸產卵案例，經過83天的孵化期，該母龜在去年底產下的首窩卵，已順利迎來70隻稚龜破殼而出，由於卵窩均溫較低適合雄性稚龜出生，可望成為全球暖化下海洋動物繁衍的重要珍貴資料。

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海保署指出，同隻母龜上次卵窩孵化天數僅73天，但去年冬季氣溫較低，沙灘溫度相對下降，孵化時間較夏季明顯延長達83天，所委託的執行團隊「社團法人台灣咾咕嶼協會」在稚龜離巢後，依標準程序進行卵窩挖掘調查，發現此次窩卵計94顆，卵窩孵化期間平均溫度為25.2度。

值得注意的是，案例母龜共產7窩卵，研究團隊並在其完成第四窩產卵後即裝設衛星發報器，以掌握產卵期間活動範圍與後續洄游動態，不過綠蠵龜具有在礁岩或海床磨背的習性，已磨損衛星發報器天線保護套，致訊號傳輸中斷，但先前接收的定位資料發現該母龜在產卵期間多停留於小琉球周邊海域，主要活動於水深約9至10公尺的珊瑚礁海域。

稚龜大出。（海保署提供）

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