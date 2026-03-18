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    首頁 > 生活

    嘉義縣新建災害應變中心 預計今年8月完工

    2026/03/18 08:56 記者林宜樟／嘉義報導
    縣府視察嘉義縣災害應變中心工地。（記者林宜樟攝）

    縣府視察嘉義縣災害應變中心工地。（記者林宜樟攝）

    為提升整體防救災應變能力，嘉義縣政府爭取內政部經費支持，投入2億8815萬6856元興建嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心，工程2024年10月開工，已完成結構體工程，正進行室內裝修粉刷及防水工程，預計今年8月完工。

    縣長翁章梁日前視察關心工程進度、品質與施工安全措施，並聽取工程單位簡報，確保工程如期如質完成。

    翁章梁表示，現有災害應變中心空間難以因應日益複雜的災害應變需求，加上嘉義地區地震頻繁、颱風豪雨等極端氣候事件增加，因此啟動災害應變中心、特搜大隊及防災教育中心整體新建工程，提升縣內整體災害應變能量。

    工程基地位於縣治特區祥和一路西段，面積8951.96平方公尺，總樓地板面積4558.46平方公尺，規劃興建地上4層鋼筋混凝土建築物，由築禾營造有限公司施工，整體進度穩定推展。

    嘉義縣消防局長蔡建安表示，建物內設置應變中心、勤指中心最新的資訊系統及資通訊設備，可第一時間收集天然災害的氣象等，去減少災害發生時的損失。

    縣府表示，災害應變中心建物北側預留空地將結合鄰近戀人公園景觀，採複層式植栽搭配草地設計，串聯既有綠地遊憩空間，營造兼具防災機能與休憩功能公共環境，提升整體都市景觀與生活品質。

    內部將進行室內裝修粉刷及防水工程。（記者林宜樟攝）

    內部將進行室內裝修粉刷及防水工程。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心建物結構體已完成。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心建物結構體已完成。（記者林宜樟攝）

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