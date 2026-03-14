竹縣府智慧城市展秀AI治理 戶政機器人、多語服務亮相

民眾使用戶政小美AI機器人。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府將於3月17日至20日參加「2026智慧城市展暨淨零城市展」，其中，數位發展處與民政處將展示榮獲「資料開放金質獎」與「AI應用卓越縣市獎」成果，以數據平台驅動縣政決策，並介紹AI戶政服務機器人，提供中、英、日多語服務及智能客服，服務多元族群。

新竹縣政府表示，將以「科技首都 幸福竹縣：AI領航，永續家園」為主題，在南港展覽館2館展區展出數位治理成果，以「智慧治理」為核心主軸，延伸8大展出板塊。

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交通處將展出近期開發的「交通改善決策系統」，透過事故資料數位化與碰撞構圖分析，以AI精準找出高風險路口進行工程改善，榮獲「2026智慧城市創新應用獎」優勝獎項。另外，藉由AI動態號誌調控，改善新竹縣與竹科通勤路廊壅塞問題，通勤時間累計減少18%至21%。

教育局將展示「School+」App，APP中的數位聯絡簿功能讓溝通更便利。智慧小屋與運算思維學習平台，讓孩子學習物聯網、程式設計等知識時變得更有趣、更能學以致用，並推動AI教育機器人「凱比」進入全縣58所公幼與特教班，將STEAM與AI科技融入教學現場，培育未來科技人才。

在產業發展方面，AI智慧園區吸引智邦、普生、緯創、義隆等4大企業進駐。產業發展處同時透過SBIR輔導中小企業導入AI應用，加速產業轉型升級。

智慧安全領域將由消防局展示全台首創無人機義消隊與AI建模技術，可縮短60%災情掌握時間；全縣救護車配備12導程心電圖與5G即時傳輸系統，急救存活率提升30%。環保局則透過AIoT空氣品質感測網與獨家區域標準差演算法，從被動監測轉為主動預警，開放空氣品質查詢，守護縣民呼吸權。

衛生局推出「竹縣疫苗地圖」與智慧心電圖篩檢計畫，整合AI與大數據分析，強化社區健康管理；文化局則建置縣史館典藏網與無圍牆博物館，讓文化資產突破時空限制。

縣長楊文科表示，縣府未來將推動「智慧守護之眼」、「智慧沙盒創新計畫」及「AI縣民管家」等3大計畫，以AI技術強化公共安全、推動全民參與創新，並主動通知福利資訊，讓縣民權益不漏接。

新竹縣學童與凱比機器人互動。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府衛生局推出「竹縣疫苗地圖」與智慧心電圖篩檢計畫，整合AI與大數據分析，強化社區健康管理。（新竹縣政府提供）

新竹縣智慧心電圖篩檢計畫採用新型心電圖機，此設備具備輕便可攜、即時傳輸等特性。（新竹縣政府提供）

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