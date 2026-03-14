打手遊起口角拿剪刀刺死友人 男子被逮「爛醉還在睡」

宜蘭市警方在現場採集事證。（警方提供）

宜蘭市48歲林男邀52歲魏男，今天凌晨一起在復興路租屋處打手遊，2人飲酒後起口角，魏男憤而離去，林男不滿追至巷口大嗆「就是要給你死」，隨後拿出剪刀將尖端刺向他的胸口，導致魏男失血過多送醫不治。警方獲報火速逮人，攻堅破門發現林男爛醉「還在睡」，今早訊後依殺人罪送辦。

拿剪刀刺死隊友的林男曾是鐵工，目前無業，有竊盜及毒品前科，昨晚邀也無業、居無定所的友人魏男，先在便利商店打「原X」手遊，隨後再轉往租屋處續戰到凌晨，期間還飲酒，過程魏男懷疑林男偷走耳機，林男不滿「自己有耳機幹嘛要拿你的？」2人大吵後不歡而散，魏男直接甩門離去。

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林男見魏男不告而別愈想愈氣，拿著剪刀追出巷口，趁著酒意大罵髒話並嗆「就是要給你死」後，持刀刺進魏男胸口，導致魏男失血過多送醫不治，行兇過程還被附近在陽台抽菸的民眾目睹報案，直指現場有激烈糾紛。

據了解，林男行兇後曾自行報案，打1通電話告訴警察，有人倒地快死了。警消獲報趕往現場，將倒地魏男送醫，並調閱監視器鎖定犯嫌，隨即發現行兇者就是住在案發地旁的林男。宜蘭警分局長呂文廷也全程坐鎮，參與攻堅逮捕林男行動。

警方獲報至抓到行兇林男，全程不到1小時，破門而入時，林男酩酊大醉、不省人事，隨後在租屋處起獲疑似作案剪刀及毒品吸食器，被上銬帶回偵訊時還爛醉到呼呼大睡，直至今早才做筆錄，訊後全案依殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

宜蘭警分局長呂文廷坐鎮攻堅逮捕林男行動。（警方提供）

刺死友人的林男遭警制伏。（警方提供）

林男租屋處被起獲疑似作案剪刀及毒品吸食器。（警方提供）

林男持刀行凶畫面被監視器拍下。（警方提供）

林男被警方依殺人罪嫌移送。（警方提供）

警方破門攻堅逮捕林男。（警方提供）

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