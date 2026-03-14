台南將軍紅蘿蔔木棉爭鮮搶艷同樂會登場 600人拔蘿蔔

體驗採胡蘿蔔，滿載而歸。（記者楊金城攝）

「紅紅的花，開在木棉道….」，悠揚樂音中，2026將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會今天（14日）在將軍區苓仔寮木棉道熱鬧登場，結合在地紅蘿蔔採收季與木棉花盛開景觀，吸引大批民眾前來參與，公所開放約600人體驗採收胡蘿蔔，滿載而歸。

副市長葉澤山表示，每年3月正值將軍區木棉花盛開時節，道路兩旁2000多棵木棉樹綻放橘紅花朵，形成壯觀的木棉花廊，非常美麗，成為春季熱門的賞花與拍照景點，邀請遊客前來漫步木棉花道欣賞春日美景的同時，也能選購將軍在地優質農特產品。

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將軍區有「胡蘿蔔的故鄉」、「木棉花的故鄉」稱譽，栽種台南最多的胡蘿蔔、木棉；農業局副局長吳威達、將軍區長張介軍推薦遊客賞遊木棉花道，並認識將軍胡蘿蔔的香甜好滋味。

活動特別安排拔蘿蔔體驗，讓民眾走入田間感受農村採收的樂趣，2梯次開放近600人，許多親子下田採胡蘿蔔，用鏟子、用手拔蘿蔔，充滿歡樂聲。

現場還有「將軍紅蘿蔔娃娃」與民眾互動合影，並有花田音樂會、彩虹奶凍杯DIY、園遊會、贈送樹苗、摸彩等活動，讓民眾在花海與音樂相伴下賞花、逛市集，享受悠閒愜意的春日時光。

小朋友開心採蘿蔔。（記者楊金城攝）

贈送樹苗。（記者楊金城攝）

花田音樂會。（記者楊金城攝）

將軍花田也有市集集客。（記者楊金城攝）

將軍苓仔寮木棉花道盛開。（記者楊金城攝）

將軍苓仔寮木棉花道盛開。（記者楊金城攝）

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