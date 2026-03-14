為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    能源危機彰顯綠能重要 中市交通局今年再啟用4座綠能屋頂停車場

    2026/03/14 11:24 記者蘇金鳳／台中報導
    市府推動公有立體停車場加蓋太陽能光電棚架，今年將啟用四座。（市府提供）

    市府推動公有立體停車場加蓋太陽能光電棚架，今年將啟用四座。（市府提供）

    美伊戰爭全世界面臨石油、天然氣斷貨危機，更顯得綠能的重要，台中市交通局為節省能源，推動公有立體停車場屋頂設置太陽能光電棚架，今年將再啟用4座，預計至2027年13座停車場全數完成，每年可發電約391萬3618度電，換算可減少約1930公噸二氧化碳排放量，等同每年種植近10萬棵樹。

    交通局葉昭甫表示，此一綠能屋頂停車場，兼具「遮陽避雨」與「綠電發電」雙功能，不僅能有效遮擋烈日與雨水，提升頂樓車位使用率，也能改善夏季車室高溫問題，讓民眾「車好停、車不曬」。

    交通局表示，為加速推動太陽能光電建置，攜手民間業者合作設置太陽能板，除既有2座停車場已完成建置外，今年1月再新增文山立體停車場（裝置容量494.010kWp）、正心立體停車場（裝置容量246.015kWp）、太平中興立體停車場（裝置容量327.69kWp）及大里東榮立體停車場（裝置容量234.135kWp）等4座停車場，6座停車場合計裝置容量達1319.85kWp，其餘公有立體停車場也持續規劃導入高效率太陽能發電系統。

    交通局並表示，未來停管處也將持續盤點更多停車場屋頂空間，引進太陽光電與節能設備，讓綠電與便民服務同步升級。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播