能源危機彰顯綠能重要 中市交通局今年再啟用4座綠能屋頂停車場

市府推動公有立體停車場加蓋太陽能光電棚架，今年將啟用四座。（市府提供）

美伊戰爭全世界面臨石油、天然氣斷貨危機，更顯得綠能的重要，台中市交通局為節省能源，推動公有立體停車場屋頂設置太陽能光電棚架，今年將再啟用4座，預計至2027年13座停車場全數完成，每年可發電約391萬3618度電，換算可減少約1930公噸二氧化碳排放量，等同每年種植近10萬棵樹。

交通局葉昭甫表示，此一綠能屋頂停車場，兼具「遮陽避雨」與「綠電發電」雙功能，不僅能有效遮擋烈日與雨水，提升頂樓車位使用率，也能改善夏季車室高溫問題，讓民眾「車好停、車不曬」。

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交通局表示，為加速推動太陽能光電建置，攜手民間業者合作設置太陽能板，除既有2座停車場已完成建置外，今年1月再新增文山立體停車場（裝置容量494.010kWp）、正心立體停車場（裝置容量246.015kWp）、太平中興立體停車場（裝置容量327.69kWp）及大里東榮立體停車場（裝置容量234.135kWp）等4座停車場，6座停車場合計裝置容量達1319.85kWp，其餘公有立體停車場也持續規劃導入高效率太陽能發電系統。

交通局並表示，未來停管處也將持續盤點更多停車場屋頂空間，引進太陽光電與節能設備，讓綠電與便民服務同步升級。

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