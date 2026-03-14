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    首頁 > 生活

    「粉紅超跑」來了！屏東里港玉賢宮開廟門 迎媽祖贊境熱鬧滾滾

    2026/03/14 11:22 記者羅欣貞／屏東報導
    白沙屯拱天宮「粉紅超跑」蒞臨屏縣里港鄉，民眾井然有序跪地排長龍鑽轎腳，虔誠祈求媽祖保佑。（讀者提供）

    白沙屯拱天宮「粉紅超跑」蒞臨屏縣里港鄉，民眾井然有序跪地排長龍鑽轎腳，虔誠祈求媽祖保佑。（讀者提供）

    屏縣里港鄉玉賢宮今（14）、明（15）日舉行開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮、北港朝天宮等友宮蒞臨贊境，里港鄉湧入全台各地前來的信眾，人潮擠滿街道，鄉親虔誠跪拜排成長龍鑽轎腳祈求保佑，場面相當盛大，整個里港市區熱鬧滾滾。

    屏東里港鄉宗教信仰盛事一連兩天登場，里港玉賢宮的建立源自一份善念築廟的心願，多年來廟方守護地方信仰，也持續投入公益關懷與社會服務，今天起展開的平安遶境信眾期待已久，一早鑼鼓喧天、陣頭齊聚，恭迎各大宮廟聖駕蒞臨，讓守候的鄉親們十分感動與激動。

    其中白沙屯拱天宮此次應里港玉賢宮入火安座繞境、旗山媽祖文化季的贊境邀請，出動「粉紅超跑」參加活動，許多從全台各地來的香燈腳，也跟隨媽祖來到里港，今天早上白沙屯媽祖在過江路集結，行經仁愛路等，中午在阿里港公園午休用餐，下午繞行里港市區，預計今晚6點返回玉賢宮駐駕，15日子時玉賢宮開廟門神尊登殿，媽祖進廟巡禮停駕供信眾參拜。

    因應湧進里港的大量人潮，屏縣里港警分局表示，針對繞境路線及周邊重點路口實施彈性管制，3月14日上午8時至當日下午6時在里港市區實施汽機車管制，路段包括過江路段、仁愛路、信義路、玉田路、大平路、永樂路、永安路、中山路。14日下午2時至3月15日凌晨2時進行人車分流管制，路段為台3線與永豐路二段以始北上車道。警方呼籲民眾配合。

    為讓識詐意識深植民眾心中，屏東縣政府警察局長甘炎民今天也率刑事警察大隊、婦幼隊、少年隊及里港分局與志工中隊編組的識詐宣導團，在里港鄉玉賢宮此次宗教盛典中，以創意十足的「識詐遶境」嘉年華融入這場宗教民俗活動，用宗教遶境的熱血，將防詐觀念帶進人潮中。

    里港鄉玉賢宮舉辦開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮、北港朝天宮等友宮贊境，里港市區熱鬧滾滾。（讀者提供）

    里港鄉玉賢宮舉辦開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮、北港朝天宮等友宮贊境，里港市區熱鬧滾滾。（讀者提供）

    屏東縣政府警察局也在里港鄉玉賢宮舉辦的廟會活動中，組成創意十足的「識詐遶境」嘉年華隊伍融入宗教民俗活動。（圖由屏縣警局提供）

    屏東縣政府警察局也在里港鄉玉賢宮舉辦的廟會活動中，組成創意十足的「識詐遶境」嘉年華隊伍融入宗教民俗活動。（圖由屏縣警局提供）

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