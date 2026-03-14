新北景觀樹木修剪認證訓練與考試 第1梯次即起至18日報名

透過景觀樹木修剪實務練習，避免不當修剪對樹木造成傷害，進一步提升城市景觀品質與公共安全。（綠美化環境景觀處提供）

為提升城市樹木修剪專業品質與職業安全衛生管理，新北市綠美化環境景觀處將於3月25日至26日辦理「115年度景觀樹木修剪認證」第1梯次教育訓練暨考試，即日起至18日開放報名。景觀處長林俊德表示，課程除涵蓋樹木基礎理論，也將結合法規與實務修剪訓練，透過系統化培訓強化第一線人員專業能力，提升城市景觀品質與公共安全。

林俊德指出，市府每年開辦樹木修剪相關課程，培育並提升從業人員專業技能。今年課程除包含樹木基礎理論等核心單元外，也特別邀請台灣省園藝技師公會監事許文燦講授職業安全衛生管理及《新北市樹木保護自治條例》，並透過實務常見裁罰案例說明，協助學員理解法規界線，建立正確修剪觀念。

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在術科訓練方面，今年也安排由綠第景觀經理呂芳昇主講「景觀樹木修剪實務練習」，由專業人員現場指導正確修剪方式，提升學員專業能力。學員於學科測驗期間不論是否合格，皆可參與實務課程，並可觀摩隔日術科測驗流程，以強化學習成效。

林俊德表示，今年景觀樹木修剪訓練認證共規劃4梯次（含補考），每梯次招收110人，各機關或廠商報名以錄取2人為原則，額滿為止。第1梯次報名時間自即日起至3月18日止，民眾可透過網路、傳真或電話方式報名。術科測驗須自備安全帽、護目鏡、工作服、反光背心、工作鞋、手套及修剪工具等裝備，以維護自身與現場安全。

林俊德說，透過系統化教育訓練與嚴謹認證制度，可強化第一線修剪人員專業素養，落實正確修剪觀念，避免不當修剪對樹木造成傷害，進一步提升城市景觀品質與公共安全。相關認證課程資訊可至code=list&flag=detail&ids=3&article_id=1519" target="_blank">景觀處官網查詢。

景觀樹木修剪透過系統化教育訓練與嚴謹認證制度，強化第一線修剪人員專業素養。（綠美化環境景觀處提供）

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