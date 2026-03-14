國旅開新路2-2》借鏡日本熊本提高旅遊CP值 1萬日圓當城主1年

日本寄來「城主證」，裡外都看得出用心。（記者劉人瑋攝）

記者劉人瑋／台東專題報導

國旅在疫後短暫爆發，但疫後的日本旅遊卻昌盛不衰，依國內知名旅遊平台數據，最多國人在國外跨年地區第一名依然是日本；國內第一名雖是台北，但去年第九名的台東這次躍升到第四名。選擇旅遊的原因複雜，但觀光是國家一切的展示，「台東模式」被玩家、商家認為與日本完全不同，或許可以成為國旅另一借鏡。

剛結束日本熊本城「巡視」的小天已經連續當了2年「城主」，原來是2016年熊本城因地震嚴重毀損後想出的方法，只要花1萬日幣就能當上1年「城主」，且並非只是名義上的「空頭城主」。

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捐款重建熊本城 喜獲「城主證」

小天說，本來就喜歡日本動畫、文化與歷史，得知熊本城重建、趁日本遊捐款，想不到隔幾週就收到日本寄來註明「不可重壓」包裹，打開竟是「熊本城城主證」，不僅印刷精美還有卡片，憑卡免費入城，到城內依電腦大螢幕精美動畫，找到自己名列捐助者之一。日本人就連行銷都心思細膩得讓人佩服，「有被重視的感覺，而且手段精細，更何況『城主』名號實在太吸引人」。

除了熊本城以外，小天因是自助，於車站就能輕鬆找到1日團，打算前往「長部田海床路」，那裡有動漫「海賊王」角色「吉貝爾」銅像。小天說，熊本也是動漫作者尾田榮一郎家鄉，尾田為繁榮震後經濟，授權家鄉處處設動漫角色銅像。

「海賊王」的故鄉 吸引無數外國旅客到訪

小天如數家珍：高森是「弗朗基」，主角魯夫在熊本市區，一堆外國人就肯為了海賊王到熊本，或為了尾田在熊本到處找銅像，「有些銅像在偏僻地區，根本像尋寶一樣」，遊客也因此在熊本多留數日。

日本以長期豐富的二次元文化與本身熊本城文化古蹟，「養活」或「救」了熊本，都是長期的文化積累，最後呈現於觀光。小天怒道，花東0403地震，政府幹了什麼事？業者又要政府做什麼？台灣以往曾宣稱要發展二次元文化，又是發展到哪去？

台東在地觀光規劃師說，大多是成為補助燒光了，旅宿業者要了補助，開著遊覽車載遊客逛景點，「上車睡覺、下車尿尿」。台東縣議員簡維國指出，自己較常聽到的抱怨是餐飲業沒因此獲益，更嚴重的問題是「為什麼我國砸錢都沒效益」。

日本旅遊雖然貴 「花費很值得」

日本遊會受歡迎的另個主因是日幣，但其物價、花費，小天表示，除了住宿和溫帶水果如草莓，都還是比台灣貴，「但住宿已佔國旅一大部分，何況日本花費CP值就是高，花錢覺得值得」。

簡維國指出，依我國產業結構，以前房地產興盛時還覺得景氣不錯，但高房價對比薪資也反映房價過高，如今產業成就在IC、晶片，卻無感台灣普遍共好。我國帳面上經濟進步但從先前的「普發現金1萬元」發現，國人要不存下這1萬，更多是拿來繳瓦斯水電，「繳這些躲不掉的費用，難怪2000多億元像丟進水裡、不見效益」，更何況還要期待發展國旅難度更大。

簡維國認為，日本自己國內市場大，行銷與經營也久，與其學習日本，倒不如像台東發展自己的模式，這樣的國旅可能還有另一番發展，國人也比較願意走出門旅遊、消費。

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熊本也是「海賊王」動漫作者尾田榮一郎家鄉，尾田為繁榮震後經濟，授權家鄉處處設置動漫角色銅像。（民眾提供）

民眾不僅因日本動漫文化受吸引，公私部門做事精緻、高品質才是重點。（民眾提供）

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