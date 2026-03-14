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    首頁 > 生活

    新竹南寮大道全是飄沙 高虹安被酸忙擺拍出國不管風飛沙

    2026/03/14 10:17 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市位在西濱的南寮大道近期因東北季風狂吹，飄沙問題嚴重，甚至圍網已出現破口，飄沙都吹到道路上，影響行車安全。（記者洪美秀攝）

    新竹市位在西濱的南寮大道近期因東北季風狂吹，飄沙問題嚴重，甚至圍網已出現破口，飄沙都吹到道路上，影響行車安全。（記者洪美秀攝）

    新竹地區每年10月到隔年4月是東北季風九降風狂吹季節，位在西濱的南寮大道幾已被海邊吹來的風飛沙淹沒，恐讓車輛出現行車打滑風險，市議員劉康彥表示，連接台68的「南寮大道」正好位在頭前溪出海口堤防南岸，飄沙主要來自新月沙灣及出海口淤積的河沙與海沙，市府雖設有欄杆圍網，但仍會出現破口，籲高虹安市府團隊加強維護，不要只顧著擺拍或出國，不管新竹的風飛沙。

    市府表示，今天就會派人加強固網及清理風沙，若有毀損的圍網，也會做更換，提醒用路人行經南寮大道放慢車速並注意飄沙。

    劉康彥說，市府雖有建置欄杆圍網，透過「攔沙」降低風的強度和速度，減少飄沙問題，但圍網受風吹日曬本容易損壞，當維管強度不足，一出現破口，就容易造成飄沙淹沒道路的安全問題。籲市府除加強圍網維護或設防風林「讓風吹不動」外，如何「讓沙飛不走」也是解決飄沙問題的重要議題。他舉台中港為例，台中港透過多種植物的混合利用，在第一線的沙灘處，種植馬鞍藤、濱刺麥、蔓荊等臨海防風定沙植物混種，第二線再透過防風林地栽種，達到固沙與破壞風場效果。

    他認為，設置欄杆圍網無法解決南寮大道飄沙的根本問題，南寮的風飛沙除是跨新竹縣市的議題，也需中央協調合作，才能徹底解決。

    新竹市位在西濱的南寮大道近期因東北季風狂吹，飄沙問題嚴重，甚至圍網已出現破口，飄沙都吹到道路上，影響行車安全。（記者洪美秀攝）

    新竹市位在西濱的南寮大道近期因東北季風狂吹，飄沙問題嚴重，甚至圍網已出現破口，飄沙都吹到道路上，影響行車安全。（記者洪美秀攝）

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